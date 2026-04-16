Le Milebrook entame la deuxième phase de ses 1000 logements

Gestion immobilière Courose inc. a annoncé dimanche le lancement de la deuxième phase du MileBrook, un vaste complexe résidentiel locatif qui ajoutera à terme 1000 logements dans le Bout-de-l’île. Le premier bâtiment de cette nouvelle phase ajoutera 90 logements au projet, disponibles dès octobre prochain.

Le MileBrook est présenté comme le plus grand projet de développement résidentiel mixte locatif à l’extrémité est de l’île de Montréal. À terme, le complexe comptera neuf bâtiments de trois à huit étages. La valeur totale du projet est estimée à près de 400 millions de dollars.

Le projet propose des logements tout inclus — studios et appartements de une, deux ou trois chambres. À ceci s’ajoutent de nombreux espaces communs: salles d’entraînement, terrasses extérieures, piscine intérieure, cuisine partagée, espaces de télétravail et potager communautaire, entre autres.

Loyers entre 1000$ et 2550$

Les loyers demandés pour les unités actuellement disponibles au Milebrook varient entre 1000$ pour les studios les moins chers et 2550$ pour les 5 et 1/2 les plus chers.

Ces prix dépassent le prix médian des loyers à Montréal, tel que calculé par la Société d’habitation du Québec. Ce ne sont donc pas des logements qualifiés d’«abordables». Les prix sont toutefois largement inférieurs à la moyenne des loyers réclamés pour les unités qui sont effectivement disponibles sur le marché. Selon le site Rentals.ca, les appartements disponibles se louent en moyenne 1739$ pour un 3 et 1/2 ou 2821$ pour un 5 et 1/2.

Les logements locatifs à prix abordables continueront d’être nécessaires pour l’avenir prévisible. L’annonce du lancement de la deuxième phase du Milebrook est survenue la veille du dévoilement des derniers chiffres sur l’immobilier de Royal LePage. On y note que le prix des propriétés continue d’augmenter à Montréal et au Québec, contrairement au reste du Canada.

Une première épicerie pour le secteur

Au-delà du résidentiel, les développeurs du MileBrook visent à combler le manque de services dans ce secteur de Pointe-aux-Trembles. Une épicerie Val-Mont a ouvert ses portes dans les bâtiments de la première phase le 1er avril. Un partenariat avec Communauto prévoit également l’ouverture d’une nouvelle station d’autopartage directement sur le site, en plus d’un véhicule électrique réservé aux résidents.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a salué l’annonce. «Durant la campagne électorale, j’ai mentionné à plusieurs reprises qu’il fallait que le secteur privé participe si on veut mettre fin à la crise du logement. Le projet annoncé aujourd’hui est exactement le genre de projet qui peut aider», a-t-elle déclaré.

Le maire de l’arrondissement, Denis Pelletier, a pour sa part souligné que le développement répond à une demande de longue date dans le secteur. «Les citoyens du quartier souhaitent pouvoir y demeurer pour grandir, y élever leur famille ou vieillir en santé», a-t-il affirmé.

Michel Routhier, président de Gestion immobilière Courose, a tenu à insister sur l’ancrage local du projet. « Avant toute chose, nous sommes une famille de l’est de Montréal. Le développement de ce projet est pensé pour notre communauté, de la part de gens d’ici », a-t-il dit.

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