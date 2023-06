Garde-Côte: du poisson raffiné et affiné

Après neuf ans de bons et loyaux services, le restaurant grec du Vieux-Montréal Ikanos s’est offert un nouveau menu, un nouveau concept et un nouveau nom. Désormais nommé Garde-Côte, il se concentre sur des plats où le poisson est sublimé, qu’il soit cru, cuit ou grillé.

Si le restaurant de la rue McGill a connu beaucoup de changements et s’est complètement éloigné de son menu grec gastronomique, c’est toujours le chef et propriétaire des lieux Constant Mentzas qui s’active aux fourneaux et donne le cap. En fait, depuis la pandémie, ce dernier s’est pris de passion pour le poisson qu’il fait vieillir comme on laisse maturer une belle pièce de viande. C’est cette nouvelle technique qui l’a conduit à vouloir transformer le concept de son restaurant.

Oui, vous avez bien lu, au Garde-Côte, le poisson n’est pas servi frais. Il est d’abord affiné à sec dans un réfrigérateur pendant une période variable pouvant aller jusqu’à trois mois. Et on vous rassure tout de suite, le résultat n’a rien à voir avec ce pauvre filet de poisson que vous avez oublié au fond du frigo quelques jours de trop. Au contraire, le processus bien maîtrisé rend le goût du poisson plus doux, sa chair plus fondante et sa peau plus croustillante une fois grillée.

On peut également déguster les poissons affinés à sec de Constant Mentzas à la nouvelle poissonnerie Palomar, qu’il vient d’ouvrir au marché Jean-Talon. Des poissons, crustacés et fruits de mer frais y sont également disponibles, en plus de charcuteries de poisson et de plats préparés. Palomar est aussi un restaurant et tient un espace caviste/épicerie fine.

Du cru au gril

Ainsi, on parie que vous n’avez jamais mangé de sashimis tels ceux que propose le Garde-Côte. On vous conseille en particulier celui de loup de mer et sa mayonnaise citronnée parfaitement équilibrée.

Côté gril, le chef propose des steaks de thon ou d’espadon cuits sur l’arête, mais aussi tout un choix de filets grillés, comme le saumon King Ora, qui est d’une tendreté incroyable. On aime aussi beaucoup le flétan garni de moules fines et accompagné de radis et beurre blanc, qui n’est pas grillé, mais cuit à la perfection.

Du poisson, mais pas que

Vous l’aurez compris, le poisson est ici au centre du menu, tout comme les autres produits de la mer qu’on peut déguster autant en entrée – salade de crabe, lobster roll, pieuvre grillée ou, notre coup de cœur, le pétoncle brûlé aux abricots et huile de foie gras – qu’en plat avec un magnifique homard au four à bois.

Si le Garde-Côte veut se démarquer par la qualité de ses plats marins, les amateurs de bonnes viandes ne sont toutefois pas en reste. De très belles pièces de viande sont effectivement au menu et sont cuites sur le gril comme dans les meilleurs steakhouses.

On note aussi que la carte des vins a été soigneusement mise au point par le sommelier Marc Lapierre, qui est allé piger dans les régions viticoles classiques, mais aussi dans les vins d’ici pour des accords mets et vin aussi variés que réussis.