Le mythique steakhouse Moishes reprend du service

Alors que la pandémie avait forcé la fermeture de l’emblématique restaurant de grillades Moishes en 2020, après 82 ans de service, le restaurant signe son grand retour, dans un nouvel emplacement, et ce… dès mercredi.

Il y a des enseignes alimentaires que les Montréalais de toutes les générations connaissent, car elles servent les citoyens de la métropole depuis des décennies. Au côté de Schwart’z, du Wilensky, du Montréal Pool Room, de La Binerie, ou encore du Gibeau Orange Julep, le Moishes fait partie des restaurants les plus vieux de la ville, qui ont tous ouverts avant… la Seconde Guerre mondiale.

En effet, c’est en 1938 que commence l’histoire de Moishes, qui se vante d’être le plus ancien steakhouse de Montréal. Tout comme le Wilensky et Schwart’z, Moishes est un des nombreux héritages de la communauté juive montréalaise. L’établissement a été fondé par Moishe Lighter, immigrant roumain juif.

Des plats signatures

85 ans après son ouverture, le Moishes continuera à offrir un menu inspiré de l’Europe de l’Est. Néanmoins, la carte a été revisitée par le chef Murteza Talu, et le restaurant misera sur des produits locaux et sur les meilleures viandes américaines, certifiées USDA.

Du faux-filet au saumon, en passant par l’assiette de légumes, il ne faut pas nécessairement être un adorateur de viande pour visiter le Moishes. Si filets mignons, côtes de bœuf et contre-filets sont de la partie, on retrouve aussi au menu du poulet BBQ et du shish-kebab.

La salle du restaurant Moishes, depuis son installation au Quartier international, à partir de 2023. La salle du restaurant Moishes, situé sur le boulevard Saint-Laurent de 1938 à 2020.

Une enseigne renouvelée

Le restaurant ne sera par contre plus situé dans le quartier historique des Juifs, sur le boulevard Saint-Laurent au sud-est du Plateau-Mont-Royal, mais dans le quartier international, en plein centre-ville. La nouvelle adresse est le 1001 rue du Square-Victoria.

Ce changement de localisation permettra au célèbre steakhouse d’atteindre une capacité de 200 convives répartis entre un espace-bar, deux salles à manger et une salle privée. Chacune de ces quatre salles a été décorée avec l’aide d’artistes locaux.