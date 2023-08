5 activités culturelles à ne pas manquer au festival Présence autochtone  

Le festival Présence autochtone, qui célèbre la culture et l’art des Premières Nations d’ici et d’ailleurs, a lieu cette année du 8 au 17 août.

Pour profiter pleinement de cette 33e édition, le directeur artistique de l’événement et cofondateur de l’organisme Terre en vues, André Dudemaine, nous propose un parcours de cinq activités.

La projection du film Kawa – Nights in the Gardens of Spain

Le drame psychologique et familial réalisé par Katie Wolfe et adapté du roman de l’auteur maori Witi Ihimaera sera projeté à la Cinémathèque québécoise dans le cadre du festival. «Dans le roman, l’auteur, à la fin des années 1980, a fait son coming out en tant qu’homosexuel. C’est assez singulier de faire une telle annonce par roman», soulève André Dudemaine. Witi Ihimaera, l’invité d’honneur de Présence autochtone cette année, sera sur place pour discuter de son parcours et de la réception de son œuvre.

Gracieuseté, Cinémathèque québécoise

Le 6 août 2023 à 19h à la Cinémathèque québécoise Lien vers l’événement ici.

Le concert en duo de Supaman et Joseph Sarenhes

L’artiste hip-hop et danseur Supaman, qui est membre de la nation Absáalooke, livrera une performance à la Place des Festivals. Il sera accompagné d’une des révélations musicales Radio-Canada de l’année, le jeune artiste d’origine guinéenne et autochtone Joseph Sarenhes. «Ça va être une soirée hot», lance avec enthousiasme le directeur artistique de l’événement.

Gracieuseté, festival Présence autochtone Gracieuseté, festival Présence autochtone

Le 11 août à 20h30 sur la Place des Festivals Lien vers l’événement ici et ici.

L’exposition Le legs de Kwahiatonhk!

Kwahiatonhk! promue et diffuse la littérature autochtone, notamment avec le Salon du livre des Premières Nations. L’organisme tente de rejoindre un plus large public avec cette exposition qui joint littérature et art visuel, explique le cofondateur de Terre en vues, qui organise Présence autochtone. Le legs, une idée originale de Louis-Karl Picard-Sioui, «explore les valeurs immémoriales des Premières Nations», peut-on lire sur le site web de l’événement.

Du 17 juillet au 17 août à la Maison du développement durable Lien vers l’exposition ici.

La projection du documentaire Twice Colonized au Cinéma Impérial

Projeté en première québécoise, le long métrage a été présenté en début d’année au festival Sundance. Filmé sur une période de sept ans, il raconte l’histoire d’Aaju Peter, une «militante des droits de la personne et des droits du peuple inuit», explique Monsieur Dudemaine. À la suite du décès de son fils, elle se lance dans une quête de récupération de sa langue et de sa culture. La réalisatrice, Lin Alluna, sera présente lors de la projection.

Gracieuseté, festival Présence autochtone

Le 8 août à 19h30 au Cinéma Impérial Lien vers l’événement ici.

Se balader sur la Place des Festivals

«C’est la plus belle scénographie qui a été dévoilée sur cette place-là depuis sa création», lance avec confiance André Dudemaine. Sur les lieux, vous pourrez profiter de créations multimédias faites par divers artistes issus des Premières Nations, en plus d’apercevoir un tipi géant, de voir de la danse, de l’animation et des prestations musicales.

Gracieuseté, festival Présence autochtone, Édition passée

Du 8 au 17 août à la Place des Festivals

La programmation complète est disponible ici.