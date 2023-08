L’album «D’eux» de Céline Dion sera célébré en grand sur scène

Il y a près de 30 ans, Jean-Jacques Goldman composait sur mesure pour Céline Dion le mythique album D’eux, qu’il a écrit et réalisé. Paru en 1995, l’album francophone le plus vendu de l’histoire de la musique sera célébré en grand le 3 septembre à l’Agora du Port de Québec dans le cadre de la SuperFrancoFête.

D’eux, c’est notamment Pour que tu m’aimes encore, Destin, J’irai où tu iras, Les derniers seront les premiers, Je sais pas, Cherche encore… une succession de chansons marquantes du répertoire de celle qui est considérée comme l’une des plus grandes chanteuses du monde.

Produit par SISMYK, Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux, un événement d’envergure, rassemblera plus d’une quinzaine d’interprètes de la francophonie. Isabelle Boulay, Corneille, Roch Voisine, Véronic DiCaire, Mario Pelchat et Bruno Pelletier feront partie de la délégation québécoise, tandis que Camille Lellouche, Amir, Christophe Willem, Élodie Frégé, Anggun, Chimène Badi, Vincent Niclo, Axelle Red, Ycare et Anne Sila seront des artistes internationaux qui chanteront Céline Dion.

Il n’est pour l’heure pas indiqué que Céline Dion elle-même ferait une apparition. Rappelons qu’en décembre passé, elle a annoncé être atteinte d’une maladie rare, le syndrome de Moersch et Woltman, ou syndrome de la personne raide (stiff-person syndrome en anglais), qui l’empêche de se produire en spectacle. Elle s’est vue contrainte d’annuler les concerts restants de sa tournée mondiale Courage, qui s’échelonnait jusqu’en 2024.

L’auteur-compositeur-interprète français Jean-Jacques Goldman (à droite) a créé deux albums sur mesure pour Céline Dion : « D’eux » et « S’il suffisait d’aimer », parus respectivement en 1995 et 1998. Photo: Facebook de Céline Dion

Les complices de Céline sur scène

Les artistes revisiteront les chansons de l’iconique album ainsi que d’autres titres découlant de la collaboration entre la star née à Charlemagne et Jean-Jacques Goldman, qui a composé, écrit et réalisé quelques années plus tard un second album pour Céline, S’il suffisait d’aimer, sorti en 1998. Outre les hommages en chansons et en images, l’on peut s’attendre à des témoignages d’artistes et de personnalités tous azimuts qui ont été influencé.e.s ou inspiré.e.s par D’eux, indique un communiqué.

Cette pléiade d’artistes sera de surcroît accompagnée sur scène par certains irréductibles complices de Céline Dion, dont le directeur musical Scott Price, qui guidera 13 musicien.ne.s et 3 choristes.

« Ce sera une grande dose d’amour et de respect pour cette artiste incomparable. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle ressente toute la fierté que nous avons à son égard », souligne le metteur en scène et réalisateur du spectacle, Jean-François Blais.

Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux sera télédiffusé à TVA au Québec, mais également en France sur les chaînes de Groupe M6.

« C’est une grande fierté pour toute l’équipe de SISMYK d’avoir conclu cette entente avec le Groupe M6 et TVA. Un grand événement tourné au Québec, la mère patrie de Céline, qui sera vu par des millions de téléspectateurs en France, au Québec, en Belgique et de par le monde », indique le président et chef de la direction de SISMYK, Sylvain Parent-Bédard, qui a entre autres produit l’événement Céline… une seule fois, présenté sur les plaines d’Abraham en 2013.

Les billets seront en vente au grand public le vendredi 4 août à 10 h ici.