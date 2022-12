Céline Dion atteinte d’une maladie neurologique

Céline Dion est atteinte d’une maladie neurologique rare. Elle reporte donc sa tournée européenne qui devait se tenir en février prochain. Certains de ses spectacles seront même annulés.

La principale intéressée en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux jeudi. La maladie qui la terrasse s’avère extrêmement rare, explique-t-elle, et ne touche qu’environ une personne sur un million. Sa condition lui ferait vivre des spasmes musculaires.

«J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février», explique-t-elle dans une publication sur Instagram.

Céline Dion est affectée du syndrome de Moersch et Woltman, une maladie plus connu en anglais sous le nom de Stiff person syndrome. La maladie affecte sa façon de marcher et l’usage de ses cordes vocales. Avec l’aide d’un thérapeute médical, elle apprend à retrouver sa force. La chanteuse estime être sur la bonne voie, indique-t-elle dans la vidéo.

Céline Dion est âgée de 54 ans. La diva fait l’objet d’une biographie non autorisée, parue en novembre.