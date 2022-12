Une nouvelle biographie non autorisée sur Céline Dion

Céline Dion fait l’objet d’une nouvelle biographie non autorisée. L’ouvrage Céline Dion – La vraie histoire, écrit par les journalistes people français.e Laurence Pieau et Hervé Tropéa, est paru le 17 novembre dernier aux éditions Robert Laffont.

Le livre prétend dévoiler «les secrets d’une idole fragile», comme il est mentionné sur la couverture. Assurant que les fans de la chanteuse ne connaissent pas réellement tout d’elle, les deux auteur.rices avancent qu’elle souffre d’une «immense solitude» et que «le monde entier s’inquiète pour sa santé mentale et physique», elle qui «pousse toujours plus loin son corps et sa voix, au risque de s’abîmer».

La couverture. Image: Robert Laffont.

Ayant récolté des témoignages d’une des sœurs de la diva, mais aussi de ses musiciens et producteurs, Pieau et Tropéa écrivent que «la recluse de Las Vegas», comme ils l’appellent, «a vacillé […] lorsqu’elle a perdu les deux piliers de sa vie» avec la mort de son mari, René Angélil, en 2016, puis celle de sa mère, Thérèse, en 2020.

Si les informations amenées dans le livre n’ont pas été confirmées par la principale intéressée, il est vrai qu’elle a dû reporter des spectacles en raison de problèmes de santé.