Oser explorer «Sexe, désirs et data» au Centre Phi 

L’expérience immersive «Sexe, désirs et data» est présentée en première mondiale au Centre Phi à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre.

La technologie prend une place de plus en plus importante dans nos rapports sexuels et affectifs. C’est cette idée qu’explore, de manière bienveillante et inclusive, l’expérience immersive Sexe, désirs et data, présentée en première mondiale au Centre Phi à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre.

L’expérience, fruit d’un travail de collaboration entre les boîtes de production Studio PHI et a_BAHN, en partenariat avec le Club Sexu et divers.e.s artistes multidisciplinaires, en est une d’envergure. C’est d’ailleurs la première fois qu’une exposition au Centre Phi se déploie sur deux étages. La visite dure ainsi environ une heure et permet de découvrir sept œuvres.

Tout au long du parcours, le public, devant être âgé d’au moins 16 ans en raison de la nature du projet, est accompagné sur son téléphone intelligent de Max, une intelligence artificielle non binaire, avec qui il est possible de discuter de ce à quoi on assiste. L’échange peut se faire sur un ton amical, dans la séduction, ou sur n’importe quel mode entre les deux.

Au rez-de-chaussée d’abord, trois œuvres sont présentées. La première, créée par Club Sexu, ludique et amusante, joue avec les manières de séduire lors de rencontres en ligne. La seconde, qui est entièrement créée par des intelligences artificielles, explore notre rapport à la pornographie de manière assez impressionnante. Quant à la troisième – la plus touchante de toute l’exposition – elle traite de la réalité des personnes trans sur les applications de rencontre, en se basant sur le vécu même de l’artiste qui l’a créée, Ianna Book.

Après avoir suivi un parcours linéaire au premier étage, il est possible au deuxième de se promener librement de station en station. L’une propose par exemple de découvrir les faces cachées du « live sex cam ». Une autre d’écouter, dans de petits confessionnaux, les confidences de diverses personnes à propos de leur sexualité, de leur identité et de leurs rapports affectifs. Il est même possible de laisser anonymement ses propres confessions en les écrivant. Dans Vibrato, une œuvre interactive et multisensorielle, on s’intéresse au plaisir à travers les vibrations. Enfin, l’œuvre Queering the Map, à la fois touchante et rassembleuse, présente les témoignages de personnes queers de partout dans le monde.