Ces soirées où on lance des œufs aux poètes

On associe habituellement le fait de lancer des œufs à quelqu’un à un signe de mépris. Mais saviez-vous que lors des soirées de lecture de poésie Egg the poet organisées par le journal littéraire Yolk, on lance des œufs aux poètes plutôt que de les applaudir? Ayant organisé une première soirée de la sorte en janvier 2020, Yolk en tiendra une deuxième, en septembre.

En plus du micro, des poètes venus réciter leurs vers, des spectateurs, une soirée Egg the poet nécessite quelques aménagements additionnels. Lors du premier événement, on avait installé une grande bâche pour couvrir le plancher et les murs derrière la scène où venaient lire les poètes.

On avait muni ces derniers d’imperméables avant de distribuer aux spectateurs les œufs. On avait bien entendu demandé aux spectateurs de ne jeter les œufs qu’à la fin de la performance et d’y aller mollo avec la force de leurs lancers.

Selon le rédacteur en chef de Yolk, Curtis John McRae, l’idée de départ est venue d’une part parce que le nom du journal, qui a pour but de mettre en valeur les talents émergents, signifie jaune d’œuf, en français. Le but de départ de ces soirées était également de créer quelque chose de nouveau et d’accroître le niveau d’interaction pour le public.

«C’est une façon un peu inversée de montrer son appréciation pour l’auteur, mais ça faisait partie de notre effort pour créer quelque chose de nouveau en termes d’un événement de poésie. Ce qu’on aimait de l’idée, c’est que c’était interactif. Ça amène le spectateur à participer à l’événement au même titre que l’auteur», explique-t-il.

Par ailleurs, un autre objectif était d’intéresser des gens qui ne faisaient pas nécessairement déjà partie des cercles littéraires.

«On était allé à des événements de poésie ailleurs en ville et ceux-ci suivaient tous une formule un peu similaire. C’était souvent seulement des écrivains et des poètes qui y assistaient. On voulait faire quelque chose qui plairait à des gens qui ne font pas déjà partie des cercles littéraires, mais qui sont tout de même intéressés à l’art, la communauté et les rassemblements et les performances culturelles», indique M. McRae.

Selon ses dires, une soirée de lecture de poésie traditionnelle peut attirer d’une vingtaine jusqu’à une soixantaine de personnes. La première soirée Egg the poet avait quant à elle attiré une centaine de personnes.

Aucune date précise n’a été fixée pour la deuxième édition de Egg the poet, mais Curtis John McRae indique qu’il est possible que la soirée se tienne dans un endroit un peu inusité, comme sous un pont ou dans une vieille piscine abandonnée. Un pianiste jazz devrait accompagner les poètes lors de leurs performances, par ailleurs.