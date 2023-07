Les sorties geeks de la semaine du 31 juillet

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: un cabaret excentrique, le premier film d’un grand cinéaste et un double programme policier pas piqué des vers au Cinéma Public!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Une soirée de folie avec la P’tite Trippeuse d’Horreur au Cabaret des Curiosités!

Vous le savez déjà – sinon vous n’êtes pas de vrai.e.s geek.ette.s – le Festival Fantasia bat son plein en ce moment. Il y a une myriade de projections qu’on pourrait vous suggérer, mais non, on vous propose d’assister au Cabaret des Curiosités.

Au menu de ce cabaret festif et excentrique: projection de courts métrages déjantés, numéros d’humour et performances sur scène, le tout concocté par Marc Lamothe, l’homme derrière les très amusantes soirées de Zappin’ Party de DJ XL5 qui animent le festival depuis 20 ans.

Parmi les invité.e.s, on retrouve Catherine Éthier, Richardson Zéphir, Julien Bernatchez, Yves Jacques, Simon Predj, une chorale a capella heavy métal, le duo légendaire Sèxe Illégal ainsi que la P’tite Trippeuse d’Horreur, une jeune artiste qui fait partager son épouvantable passion pour l’épouvante (d’accord, c’est un peu répétitif comme formule, mais c’est volontaire).

: Le 3 août à 20h Lieu : Société des arts technologiques (1201, boulevard Saint-Laurent)

Pi au Cinéma du Parc

Ce week-end le Cinéma du Parc présente Pi de Darren Aronofsky. «Ouin pis?» s’exclamera le petit malin au fond de la classe. Eh bien, Pi – pas de s – est le premier film de Darren Aronofsky, le cinéaste derrière The Whale, Black Swan ou encore Requiem for a Dream, excusez du peu!

Dans Pi, un brillant mathématicien nommé Max et souffrant de migraines intolérables est sur le point de faire la plus grande découverte de sa vie: décoder la formule numérique qui se cache derrière le marché des changes. Tsé, le genre de choses qui peut te mettre sacrément dans le trouble!

: Les 4 et 5 août à 21h30 et le 6 août à 14h30 Lieu : Cinéma du Parc (3575, avenue du Parc)

: Cinéma du Parc (3575, avenue du Parc) Langue : Version originale anglaise

Double programme au Cinéma Public

Ce samedi, on ne vous suggère pas un, mais deux films qui seront projetés au Cinéma Public. Encore plus beau, aucun des deux n’est américain, l’un d’eux est québécois et l’autre, japonais!

On commence par un film de nul autre Robert Morin qui a été sélectionné par Lawrence Côté-Collins, réalisatrice de Bungalow, présentement à l’affiche au Cinéma Public (ce n’est pas un secret, Lawrence aime beaucoup Robert).

La cinéaste a jeté son dévolu sur Quiconque meurt, meurt à douleur, un documenteur produit en 1997 et dans lequel un caméraman de télévision et deux policiers sont pris en otage par des junkies à la suite d’une descente dans une piquerie qui a mal tourné.

: 5 août à 18h15 et 21h Lieu : Cinéma Public (505, rue Jean-Talon Est)

: Cinéma Public (505, rue Jean-Talon Est) Langue : Version originale française

Avec la deuxième projection, on demeure dans un monde interlope, mais celui des yakuzas (des mafieux japonais avec de gros tatous de dragons dans le dos). Le film en question: Sonatine (1993) de l’acteur et réalisateur Takeshi Kitano, une œuvre approuvée par Quentin Tarantino (à vous de voir si c’est bon signe ou non).

Dans Sonatine, un vieux yakuza et son groupe se réfugient dans une maison isolée en bord de mer pour échapper à une violente guerre de gangs. L’ambiance est bon enfant jusqu’à ce que le conflit les rattrape.

: 5 août à 21h Lieu : Cinéma Public (505, rue Jean-Talon Est)

: Cinéma Public (505, rue Jean-Talon Est) Langue : version originale japonaise avec sous-titres français