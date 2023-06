Le DépistaFest : un festival pour prévenir la transmission des ITSS

Le DépistaFest, seul festival de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), organisé par le Club Sexu, est de retour dès aujourd’hui et jusqu’au 16 juin pour une nouvelle édition qui se tient partout au Québec.

Son objectif cette année: établir un record collectif de 1 000 personnes pour la prise de rendez-vous de dépistage durant les deux semaines du festival. Prelib, la clinique officielle, et plus de 30 autres partenaires accompagneront les participant.e.s dans leur prise de rendez-vous de dépistage.

Encourager les jeunes à se faire tester

Avec cet événement ludique, Club Sexu vise à favoriser l’accès aux services en santé sexuelle en facilitant le dépistage des ITSS. Il faut savoir que le Québec connaît une hausse constante d’ITSS et que les jeunes adultes sont le groupe le plus touché. Chaque année, plus de 40 000 Québécois.es reçoivent un diagnostic d’ITSS et les jeunes âgé.e.s de 15 à 24 ans représentent un peu plus du quart des infections (27%).

Un sondage maison réalisé par le Club Sexu a récemment révélé que les jeunes adultes sont aussi les plus porté.e.s à éviter ou à annuler un rendez-vous de dépistage parce qu’ils et elles ne se perçoivent pas comme à risque.

Le but du festival est de mettre un terme à la stigmatisation et à la fausse croyance selon laquelle il faut qu’il y ait apparition de symptômes pour aller passer un test de dépistage. Car dans les faits, les ITSS sont, la plupart du temps, asymptomatiques.

Briser le tabou

Les festivalier.ère.s sont donc encouragé.e.s à prendre rendez-vous via le site web du DépistaFest pour afficher fièrement leur participation. Ainsi ils et elles rendent le dépistage davantage visible et commun plutôt que de continuer à le faire de manière solitaire et ainsi perpétuer le tabou.

«Le geste de se faire dépister doit être célébré! Il faut continuer le travail important de déstigmatisation du dépistage des ITSS et de normalisation des bonnes pratiques en matière de santé sexuelle», estime Geneviève Bergeron, cofondatrice et directrice de création du Club Sexu.

Tout au long du festival, des escouades de sensibilisation feront des distributions de surprises et de méthodes de protection (condoms, digues sexuelles, etc.) dans des lieux publics. Une campagne numérique éducative encourageant la prise de rendez-vous sera déployée. Des articles du type «Ma date m’annonce qu’elle a une ITSS : que faire?» seront aussi publiés sur le site du Club Sexu.