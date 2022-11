Dépistage des ITSS: la situation empire dans l’Est

Trois des six CLSC de l’est de Montréal n’offrent plus de dépistage des ITSS, dont les deux seuls en fournissant aux plus de 25 ans.

«Aucun rendez-vous disponible». C’est ce qu’affiche le site Clic-Santé pour réserver un rendez-vous de dépistage d’une infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS) dans trois des six CLSC de l’Est de Montréal le 9 novembre. Une situation qui a empiré depuis quelques semaines.

Métro révélait en septembre que les résidents de l’Est de Montréal devaient composer avec de longs délais pour obtenir un rendez-vous de dépistage des ITSS. Le CLSC de Saint-Léonard n’avait à ce moment plus aucun rendez-vous disponible. Depuis, ce sont les CLSC de Rosemont, de Rivière-des-Prairies et de l’Est-de-l’Île qui affichent complets.

Lors de communications récentes avec Métro, le CIUSS a réaffirmé avoir pris des mesures, expliquant que «l’offre [de plages horaires pour des dépistages ITSS] est constamment bonifiée». Le CIUSS justifie ainsi la situation actuelle par une «demande exponentielle pour ce type de tests depuis quelques mois».

Aucun rendez-vous pour les plus de 25 ans

Sur le territoire du CIUSS de l’Est, les rendez-vous pour dépistage des ITSS, outre quelques périodes sans rendez-vous, doivent être réservées sur la plateforme Clic-Santé. Cinq CLSC offrent le service aux 12-25 ans.

Parmi ceux-ci, ceux d’Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Michel et de Saint-Léonard sont les seuls ayant des disponibilités actuellement. En date du 9 novembre, aucun rendez-vous n’était cependant offert avant un minimum de deux mois, le 4 janvier au mieux au CLSC d’Hochelaga-Maisonneuve. À Saint-Léonard et Saint-Michel, les prochains rendez-vous étaient le 22 janvier.

Pour les plus de 25 ans, deux CLSC permettent le dépistage des ITSS: ceux de Rosemont et de l’Est-de-l’île. Or, ces deux CLSC n’affichent aucun rendez-vous disponible. En conséquence, les résidents de l’Est-de-l’Île de cette catégorie d’âge doivent se rendre ailleurs pour obtenir un dépistage des ITSS.

Au sujet du dépistage des 25 ans et plus, le CIUSS explique qu’il travaille à «bonifier le service de dépistage dans un CLSC supplémentaire et à bonifier l’offre dans un autre». Un troisième CLSC pourrait donc prochainement offrir du dépistage des ITSS pour cette population.

Un problème localisé?

Au Québec, le dépistage des ITSS doit être effectué par un infirmier ou une infirmière, des emplois particulièrement touchés par la pénurie de main-d’œuvre. Le problème pourrait donc être généralisé à tout Montréal, voire toute la province.

Les quatre autres CIUSS de Montréal n’offrent pas la prise de rendez-vous sur Clic-Santé pour un tel dépistage. Contactés par Métro le 3 novembre, les CLSC de Montréal-Nord et de la Petite-Patrie avaient des disponibilités dans les sept jours.

«On prône un accès au dépistage simplifié et fréquent et, bien sûr, l’enjeu des ressources du système empêche cela», rappelait en septembre Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l’organisme communautaire Rézo, spécialisé en prévention et dépistage des ITSS chez les hommes gais, bisexuels, transgenres et queers.

Précisons qu’au sud du Québec, les États-Unis font face à une forte recrudescence de diagnostics de nombreuses ITSS. Cette situation est la conséquence d’une baisse de financement des programmes de prévention et de dépistage.

D’autres solutions

Dans l’Est de Montréal, outre les CLSC, d’autres lieux peuvent offrir des services de dépistage des ITSS. Quelques cliniques privées réalisent ce type de prélèvement. Des frais sont cependant exigés. Le gouvernement du Québec met à disposition une carte pour localiser ces ressources. Pour se faire dépister sans frais en dehors d’un CLSC, il faudra se tourner vers des sites communautaires, qui sont eux aussi répertoriés sur la carte. Deux se situent dans l’Est, à Mercier et à Hochelaga-Maisonneuve. D’autres organismes réalisent du dépistage dans le Village.