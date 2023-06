Un centre culturel fait d’anciens wagons de métro s’en vient dans Griffintown

Sept ans après avoir reçu huit wagons – des MR-63 datant des tout premiers débuts du métro montréalais – à la suite d’un appel à projets lancé par la STM, les frères Frédéric et Étienne Morin-Bordeleau devraient enfin voir leur projet de pavillon culturel se concrétiser, le début des travaux étant annoncé pour 2024.

En effet, le bâtiment dont l’ambition est de devenir un lieu de référence pour découvrir l’art, la gastronomie et le design montréalais devrait bientôt voir le jour à la place William-Dow située au coin des rues Peel et Ottawa, dans Griffintown.

Selon les plans élaborés avec les firmes Rayside-Labossière et IVY Studio, le pavillon de trois étages inclura notamment un bar-restaurant, une salle d’exposition, une salle de conférence, une boutique consacrée à l’artisanat local ainsi qu’une salle de spectacle numérique capable d’accueillir un public de 300 personnes. Inspiré de l’architecture moderniste et rétrofuturiste, le bâtiment devrait aussi disposer d’un toit vert avec une terrasse aménagée.

Photos: Gracieuseté, MR-63

Si l’idée est dans les cartons depuis plus de six ans, il aura fallu du temps avant que le projet estimé à 28,8 M$ aille de l’avant. La Ville de Montréal aura en effet dû modifier son plan d’urbanisme afin que le bâtiment au design unique puisse être construit à l’endroit prévu.

«Dès le début de l’aventure, nous avons senti que MR-63 pourrait contribuer au développement de l’identité de la communauté naissante dans Griffintown et susciter un fort sentiment d’appartenance autour de ses attraits qui allient la culture, l’art, la gastronomie, l’histoire, la créativité et l’architecture», a souligné dans un communiqué le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais, qui s’est dit fier de soutenir cette initiative.

Profiter de l’été

En attendant le début des travaux, MR-63 sera de nouveau présent à la place William-Dow cet été avec une installation éphémère, toujours dans le but de promouvoir le travail des artistes, artisan.e.s et designers d’ici. On pourra y retrouver buvette, bouffe locale, musique et événements en tout genre au cours des prochains mois.