Le nightlife montréalais débarque à Carleton-sur-Mer

La crème de la crème du nightlife montréalais s’apprête à accoster à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, le temps d’une nuit bien festive dans le cadre du Festival BleuBleu.

La Nuit Shift Radio, qui commencera à 23h le 24 juin, combinera musique électronique et prolongation des heures de vente d’alcool jusqu’à 8h du matin dans une gravière de la jolie municipalité de la Baie-des-Chaleurs.

Une expérience inédite

Il s’agit du tout premier événement hors Montréal à se voir octroyer ce permis de prolongation des heures de vente d’alcool.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote mis en place par l’organisme MTL 24/24, lequel anime, structure, analyse et organise la vie nocturne montréalaise dans une perspective responsable et bienveillante. MTL 24/24 a déjà organisé quelques événements du genre dans la dernière année dans la métropole, toujours avec beaucoup de succès.

« Nous sommes fiers de démontrer qu’il est possible et légal, avec un appui politique fort et une planification responsable, d’allonger la durée des activités nocturnes non seulement à Montréal, mais partout dans la province! Nous espérons que ce cas d’espèce inspirera d’autres acteurs culturels ailleurs au Québec à dynamiser leur vie nocturne locale de la même façon », se réjouit Mathieu Grondin, directeur de MTL 24/24.

Sortir la musique électronique de la ville

La nuit de festivités est organisée par Shift Radio, une radio Web indépendante basée à Montréal qui se consacre à la promotion de l’abondance et de la diversité de la scène musicale électronique montréalaise. Pour cette soirée qui s’annonce historique, l’équipe de la radio a choisi d’emmener avec elle en Gaspésie les DJs EƧƧE Ran, Gabriel Rei, Grondini, MDSM et zi! (Missed Connections), qui feront danser les festivalier.ère.s pendant neuf heures sans arrêt.

« C’est pour nous une occasion d’apporter notre vision jusqu’à Carleton-sur-Mer et de rendre accessible la musique électronique en région avec une programmation à l’image de la radio et des événements que l’on produit à Montréal », indique Audrey Bélanger, cofondatrice de Shift Radio, qui collabore pour une deuxième année consécutive avec le festival.

« L’idée est de créer un espace festif et bienveillant où certaines pratiques sont encadrées plutôt que condamnées et on est heureux de le faire dans un contexte décomplexé comme celui de BleuBleu », poursuit-elle.

Fêter en sécurité

Pour s’assurer que l’événement soit réussi, sécuritaire et que tout le monde se sente à l’aise, l’équipe du Festival BleuBleu a mis en place plusieurs mesures de sécurité et de sensibilisation.

D’abord, des espaces de sécurité seront aménagés sur les sites du festival où se trouveront des équipes de sécurité et de premiers soins en plus d’une équipe d’intervenant.e.s et de médiateur.trice.s.

Une campagne d’affichage et de sensibilisation sera déployée sur place. Une distribution gratuite de matériel de soins préventifs sera aussi offerte.

Le festival soumettra également tous ses bénévoles à une formation qui portera entre autres sur le protocole d’intervention en cas de situations d’agressions à caractère sexuel ou d’intoxications involontaires.

Pour l’ensemble du festival, une politique de tolérance zéro pour le harcèlement ou tout comportement irrespectueux devra être respectée par tout le monde.

Enfin, le festival proposera un service de navettes gratuites pour ramener les gens à bon port après la fête.

Un festival pour tout le monde

La Nuit Shift Radio ne sera pas la seule occasion de festoyer lors de cette cinquième édition du Festival BleuBleu qui se déroulera du 22 au 25 juin dans différents lieux de Carleton-sur-Mer. Plus d’une vingtaine de spectacles musicaux aux styles diversifiés et plusieurs activités gratuites y seront présentés. Parmi la programmation, on retrouve notamment Les Louanges, Marie-Pierre Arthur, Greg Beaudin, Goodbye Karelle, LaF, Rau_Ze, CRABE, Joe Grass, Jeanne Côté ainsi qu’une belle part de talents locaux.