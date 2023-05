Festival des arts de Montréal-Nord: «la culture, c’est un droit»

Citoyens, artistes amateurs et professionnels s’entremêlent au Festival des arts (FA) de Montréal-Nord sur une trame de plus de 20 activités du 26 au 29 mai. Quatre journées de plaisir en arts de la scène, arts littéraires, arts de la table, arts visuels et métiers d’art dans différents endroits de l’arrondissement.

Il s’agit de la 16e édition du FA qui fonctionne par appel de projets d’artistes locaux et citoyens de tous les âges. L’an dernier, le festival a même accueilli une artiste en arts textiles et mode de 98 ans. Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves.

Ce n’est pas seulement aux artistes professionnels de pouvoir être sur scène. On donne le droit à des citoyens qui n’ont même pas touché à un pinceau, qui n’ont jamais écrit. Claire-Acélie Sénat, cheffe de section Culture à l’arrondissement de Montréal-Nord

«Il y a un côté apprentissage dans cette approche», renchérit l’assistante aux Événements culturels, Daniele Renaud. Le festival se veut proche des citoyens et être non seulement un tremplin, mais aussi un espace d’expression où ils vont «se découvrir». Certains novices en arts ont pu aller très loin.

«Il y a eu, pour certains artistes, après le festival, des invitations à d’autres événements culturels à Montréal. C’est vraiment chouette de voir qu’on a donné une opportunité à un artiste», se réjouit Mme Renaud.

Des jeunes du chemin Roxham

Parmi la vingtaine d’activités qu’accueille le FA, on retrouve, depuis 6 ans, «L’avenir entre nos mots» qui est un projet d’élèves immigrants en classe d’accueil de l’école Henri-Bourassa. Certains ont effectué la traversée du chemin Roxham avec un ou leurs deux parents.

«J’ai fait tout ce chemin pour pouvoir m’exprimer sur une scène», a dit l’un d’entre eux, se souvient Mme Sénat. «Il y a un impact réel dans la vie des citoyens de savoir qu’ils ont ce droit à l’expression. La culture c’est un droit», rappelle-t-elle.

Différentes formes artistiques et cultures se côtoient dans cet arrondissement où les ethnies fourmillent, soit plus de 80. On retrouve au festival des artistes de plusieurs coins du monde comme le Chili, Haïti, l’Afrique et surtout de Montréal-Nord. Le festival se poursuit jusqu’au lundi 29 mai.