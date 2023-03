LaF lance un album longuement mûri 

Le groupe hip-hop LaF fait paraître vendredi son nouvel album, CHROME, une œuvre artistique tangible derrière laquelle se cache un long processus de création, marqué par la pandémie, les mouvements sociaux, l’introspection et les discussions qui en ont découlé.

La création s’étant étalée sur deux ans et demi, c’est le projet musical sur lequel le groupe a mis le plus temps de toute sa carrière, lui a qui sorti un opus par année de 2016 à 2020.

« On a fait plusieurs sessions d’enregistrement dans des chalets, avant de prendre une pause pour faire nos projets solos, puis on a recommencé à travailler sur l’album ici même pour compléter les chansons », raconte Mantisse, un des trois rappeurs de la formation de cinq membres (incluant deux beatmakers), en direct du salon de son appartement de Rosemont, qui sert aussi de studio au groupe.

Se séparer pour mieux se retrouver

Habitués à la symbiose, les membres de LaF ont évidemment été chamboulés par la pandémie. Mais ça ne les a pas empêchés de créer, bien au contraire.

Les rappeurs Mantisse, Jamaz et Bkay ont tous les trois sorti des projets solos dans la dernière année et demie. Une expérience qui a été fort enrichissante pour eux et qui leur a permis de maîtriser leur art encore davantage avant de retrouver le groupe pour terminer leur nouvel album.

« C’est tellement différent de travailler seul, raconte Jamaz. J’ai énormément appris en faisant ça, je me suis découvert de manière différente. En revenant en studio avec le groupe, j’avais un œil plus affiné sur ce que je faisais, plus de confiance pour certaines choses. J’ai maintenant en main de nouvelles cartes. »

Un sentiment partagé par les deux autres rappeurs.

« J’ai beaucoup travaillé ma voix pour mon projet, indique en effet Bkay. Sur Citadelle [précédent album du groupe], j’avais l’impression de toujours avoir le même ton de voix. En travaillant ça seul chez moi, j’ai pu explorer et me faire davantage confiance. »

Laf. Photo: Denis Germain/Métro

Des reflets de leur époque

Avec CHROME, le groupe livre un album plus sérieux, plus sombre que ce à quoi l’on a été habitué de sa part. Tout le visuel l’accompagnant est d’ailleurs d’un noir monochrome alors que celui du projet précédent, Soin Entreprise, était dans les teintes d’orange.

« L’album a été fait en partie en pandémie, dans une phase plus dark de nos vies pendant laquelle on a fait de l’introspection, des remises en question, du travail sur soi, de la thérapie. Ça se voit dans le visuel et ça s’entend dans la musique », croit Jamaz.

Bkay renchérit en rappelant que des mouvements comme Black Lives Matter et Me Too, la pandémie ou encore les questions de santé mentale sont des éléments marquants pour leur génération.

« De ça ont émergé beaucoup de réflexions et de conversations entre nous, affirme-t-il. Nos textes sont le reflet de nos remises en question personnelles devenues collectives. Sans être des sujets directement abordés dans nos chansons, le brouhaha d’idées qu’on s’échange entre nous au quotidien se reflète dans notre musique ».

Le son LaF

Les gars de LaF ne sont pas du genre à faire des chansons à thème, abordant précisément un sujet ou un autre. Il n’y aura donc pas une chanson d’amour ici ou une autre de party là.

Ils écrivent plutôt de manière impulsive, selon la technique de l’écriture automatique, toujours réunis tous ensemble dans la même pièce, sans savoir nécessairement où les chansons les mèneront. C’est par la suite que les réflexions permettent d’organiser l’ensemble.

Autant dans les paroles que dans les beats, les membres de LaF estiment avoir développé un son propre à eux, fort singulier dans le paysage hip-hop québécois. De ça, ils sont très fiers.

CHROME sera disponible sur les plateformes dès ce vendredi, 31 mars. Le groupe présentera l’album à son public le 14 avril au MTelus avec Claudia Bouvette en première partie.