5 spectacles pour vivre le buzz de Fringe Montréal

Le festival des arts de la scène Fringe Montréal a été lancé lundi soir. Jusqu’au 18 juin, théâtre, danse, humour et performances en tout genre vont se relayer dans une douzaine de petites salles du Plateau et du centre-ville.

Tout ça à petit prix, puisque chaque spectacle coûte 15$ ou moins, un montant entièrement remis aux artistes. Le festival se finance avec des subventions, des dons et la vente de bière au parc Fringe, lieu de rassemblement qui ouvrira le 8 juin au coin de Rachel et Saint-Laurent.

«Fringe, c’est l’idée de découvrir quelque chose de nouveau, de prendre des risques de la même façon que les artistes en prennent», résume la chorégraphe Amy Blackmore, qui est la directrice générale et artistique du festival depuis plus de 10 ans. Sa recommandation: choisir une passe pour trois spectacles, dont un que l’on choisit, un que l’on se fait recommander et un que l’on déniche au hasard dans la programmation.

Le hasard a d’ailleurs une part importante dans le festival, puisque c’est un tirage au sort qui détermine les artistes qui présentent un spectacle. Sur plus de 300 candidatures, environ 90 sont ainsi retenues. En plus de la plateforme de diffusion et de l’encadrement qu’offre Fringe, les artistes peuvent être récompensé.e.s lors de la remise des prix Frankie, qui aura lieu cette année le 18 juin au Club Soda.

«Le bouche à oreille, c’est le roi du festival, note également Amy Blackmore. Après quelques jours, si un spectacle est à découvrir, le public en parle. On appelle ça le Fringe buzz; c’est pour ça que l’abeille est notre mascotte!»

Histoire de devancer ce buzz, Métro vous propose quelques spectacles à voir cette année.

Memento Mori

Sophie Nicole Croteau. Photo: Gracieuseté Fringe

«Sophie Nicole Croteau, ce n’est pas sa première fois au festival. Quand elle a proposé de faire son show dans un centre funéraire, j’ai dit “oh my goodness!”. Je pense que c’est un spectacle à voir, parce qu’elle planifie ses propres funérailles», avance la directrice de Fringe. Tout est dit!

9 représentations du 1er au 17 juin

À l’Espaces Memoria

Blanche-neige sur les planches

Photo: Camille Vallette Viallard et Anthony Dubé

«C’est une jeune compagnie, donc on est très curieux de voir ce qu’ils vont faire. La relève aime prendre le temps de réécrire les histoires et les contes qu’on connaît déjà pour les rendre plus pertinents dans le monde actuel, parce que la société a beaucoup changé», pense Amy Blackmore à propos de cette réécriture du conte qui se déroule au sein d’une petite entreprise dans laquelle une adolescente se fait manipuler par sa méchante patronne.

6 représentations du 8 au 18 juin

Au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Sur le bord

Les interprètes Mireille Jodoin et Pierre Pinchiaroli. Photo: Gracieuseté Fringe/Théâtre Globe Bulle Rouge

«Il y a plusieurs spectacles cette année qui portent sur le suicide et la santé mentale. On voit souvent des tendances dans le festival. Ce spectacle du Théâtre Globe Bulle Rouge est à surveiller. C’est une compagnie très professionnelle», note la directrice artistique. Avec cette comédie noire, l’autrice Mariana de Althaus propose une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent au même moment pour s’enlever la vie.

6 représentations du 9 au 18 juin

Au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Tango in the Dark

Les chorégraphes et interprètes Alexander Richardson et Erin Scott-Kafadar. Photo: Gabriel Talbot

«On a aussi des spectacles pour s’évader, comme celui-là. C’est du tango mélangé à du ballet. Le duo a fait un autre spectacle l’an passé et a fait la Tournée Fringe. C’est 60 minutes de beauté, de rêve. C’est sûr que ça va être complet, les billets s’envolent très vite!», avertit Amy Blackmore à propos de ce pas de deux.

6 représentations du 9 au 18 juin

À La Chapelle

Flirt avec le désastre

L’auteur et interprète Charlie Leydier-Fauvel. Photo: Gracieuseté Fringe/Pour Faire Court

«C’est la première fois dans l’histoire de Fringe qu’on a un show qui va dans trois lieux différents. C’est l’artiste qui l’a décidé et on a dit oui, parce qu’il n’y a pas de règle! Les artistes qui font le off, comme lui, n’ont pas été choisis avec le tirage au sort et doivent aller chercher leur propre salle. En plus, c’est son premier spectacle solo», souligne Amy Blackmore en parlant de Charlie Leydier-Fauvel, qui aborde le thème de l’échec en combinant humour et storytelling.

Les 31 mai et 2 juin au Comedy Theatre of Montreal

Les 8 et 17 juin au Théâtre Sainte-Catherine

Les 9 et 14 juin au café Aux Angles Ronds

