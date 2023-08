Finalement, la tournée de Taylor Swift s’arrêtera au Canada 

Les fans de Taylor Swift – et le gouvernement fédéral – seront content.e.s d’apprendre que la tournée The Eras Tour s’arrêtera à Toronto lors de six soirées en novembre 2024.

C’est du 14 au 16 novembre ainsi que du 21 au 23 novembre que la chanteuse américaine Taylor Swift sera à Toronto, plus précisément au Rogers Centre, pour offrir des spectacles dans le cadre de sa sixième tournée.

Rappelons qu’en juin dernier, des élus du gouvernement fédéral avaient déposé une plainte officielle contre l’artiste «au nom de tous les Swifties du Canada», parce qu’elle n’avait pas de destination canadienne à sa tournée.

Le dernier album de la chanteuse, intitulé Midnights, est sorti en octobre 2022.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la liste d’attente pour obtenir des billets ici.