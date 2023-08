Barbie s’invite à l’hôtel Fairmont de Montréal

Ça ne vous aura pas échappé, depuis la sortie du film Barbie, la fameuse poupée américaine est partout! Et elle sera très bientôt à Montréal puisque le Fairmont Le Reine Elizabeth vient d’annoncer le lancement des «Expériences de Rêve Barbie» qui promettent de plonger ses visiteur.euse.s dans son univers rose bonbon.

D’abord, dès le 24 août, les voyageur.euse.s séjournant au Fairmont Le Reine Elizabeth pourront réserver une suite un peu spéciale, la «Barbie Suite de rêve». En effet, dans le cadre d’une collaboration d’un an avec Mattel inc., l’hôtel montréalais a entièrement réaménagé l’une de ses suites aux couleurs de la poupée, s’inspirant de «l’amour du voyage et de l’esprit aventurier de Barbie».

Des portes roses au sofa fuchsia, rien n’a été laissé au hasard dans cette vaste suite de 1200 pieds carrés qui comprend deux chambres avec lits king, un coin cuisine, une salle à manger, deux salles de bains et une salle d’eau.

«Nous sommes ravis d’offrir officiellement les Expériences de Rêve Barbie dans l’un de nos établissements de renom au Canada et d’accueillir Barbie dans la liste légendaire des invité.e.s illustres que nos hôtels ont accueilli.e.s au fil des ans», a déclaré dans un communiqué le chef de la marque et des affaires commerciales pour les Hôtels Fairmont & Resorts, Yigit Sezgin.

Gracieuseté, Hôtels Fairmont & Resorts

Mais, les «Expériences de Rêve Barbie» ne s’arrêtent pas là! Que vous soyez touriste ou non, l’hôtel vous proposera aussi de louer la chambre pour une soirée pyjama, une fête d’anniversaire ou pour prendre le thé entre ami.e.s dans ce décor original. De plus, il sera possible de goûter à quelques cocktails Barbie sur la terrasse du Nacarat – le bar de l’hôtel -, ou de se faire servir le thé au restaurant Rosélys les samedis, à compter du 26 août.