Photo: Gracieuseté, Fervido, Simons et Lamarque

9 marques québécoises pour créer votre look «Barbiecore»

Le très attendu film Barbie sort en salles le 21 juillet et vous n’avez pas encore déniché votre tenue pour assister à sa projection? Métro a trouvé neuf marques québécoises vers lesquelles vous tourner pour un look tout droit sorti de l’univers Barbie!

Vêtements

La robe ou la camisole rose de Silk Laundry

Silk Laundry a sorti une collection 002.23, avec des pièces parfaite pour «Barbiecore» élégant et couture. La 90’s Slip Dress, couleur fig, ou encore la Carrie Cami de la même couleur, sauront certainement évoquer l’univers Mattel à celles et ceux qui croiseront votre chemin.

Gracieuseté, Silk Laundry Gracieuseté, Silk Laundry

Prix de la 90’s Slip Dress : 320$ Prix de la Carrie Cami : 220$

Le kit rose Barbie de Simons

Cet ensemble rose du haut au bas ne passera pas inaperçu et pourra se reporter pour d’autres occasions. De la marque Icône des magasins Simons, la chaîne argent à l’arrière du veston, et l’ouverture du dos, sont des détails qui ne passeront pas inaperçus.

Gracieuseté, Simons Gracieuseté, Simons

Prix du veston : 39,95$ Prix du pantalon : 49,95$

Les robes de la boutique 1861

La boutique de mode au féminin, située sur le boulevard Saint-Laurent, a sélectionné des morceaux pour sa Collection capsule Barbie. On y retrouve des robes, des hauts et des jupes, vous l’aurez deviné, de couleur rose.

Gracieuseté, 1861

La collection Barbie de Ardène

La marque montréalaise Ardène a toute une sélection Barbie sur son site web. Parmi les items, on retrouve des t-shirts Barbie, des robes ou ensembles roses, ainsi que des ensembles de sport ou en molleton rose.

Gracieuseté, Ardène Gracieuseté, Ardène

Le cuir et les plume de Lamarque

Lamarque qui se spécialise dans les vêtements en cuir, a ce qu’il faut en termes de vêtements flamboyants rose. Vous pouvez choisir parmi un veston, une jupe, un haut en tube, ou créer un look complet à partir de tous ces items. Et ce, sans oublier le Zaina, un bustier en plumes rose qui sort de l’ordinaire.

Gracieuseté, Lamarque Gracieuseté, Lamarque

Prix du haut Zaina : 295$ La jupe Odelina : 375$

Chaussures

Plusieurs choix de chaussures s’offrent à vous pour recréer la déjà iconique scène ou l’actrice Margot Robbie descend de ses talons hauts.

Aldo x Matel

Parmi les choix, il y a la collection officielle Aldo x Barbie, qui offre autant des souliers à talon haut qu’une paire de baskets avec des brillants. La collection comporte aussi des lunettes, des sacs à main et des bijoux. Plusieurs items de la collection sont cependant en rupture de stock pour le moment.

Gracieuseté, Aldo Gracieuseté, Aldo Gracieuseté, Aldo

Les talons de L’Intervalle

Du côté de la boutique L’Intervalle vous aurez le chois entre plusieurs paires hautes en couleur, comme les talons hauts Sanya, de couleur fuchsia, avec leur boucle brillante multicolore qui rappelle l’univers de la fameuse poupée. Sinon, le modèle Cuir Starbust de la même couleur complètera à merveille votre look.

Gracieuseté, L’Intervalle Gracieuseté, L’Intervalle

Prix des talons Sanya : 99$ Prix des talons Starbust : 139,99$

Maquillage et accessoires

La collection Barbie de Fervido

La marque de bijoux québécoise Fervido, qui a été à l’émission d’entrepreneuriat Dans l’œil du dragon, a sorti une collection inspirée du film réalisé par Greta Gerwig. Vous pouvez choisir parmi les colliers, les boucles d’oreilles ou encore la bague, confectionnés pour l’occasion.

Le paquet Poupée ultime, qui contient un collier, deux paires de boucles d’oreilles, une bague et un bracelet est en vente pour 120$.

Gracieuseté, Fervido Gracieuseté, Fervido

Le vernis rose de BKIND

La marque BKIND, qui offre des produits cosmétiques et des soins fabriqués au Québec, véganes et écologiques, et a de quoi décorer vos ongles de la parfaite couleur, avec son vernis Roar, que l’on définit sur le site comme un vieux rose «Barbie» velouté.

Gracieuseté, BKIND

Prix : 12,00$

La marque de cosmétique Self Care by Bloom sortira sous peu sa collection Dreamland, dont le concept est tout droit sorti de l’univers Barbie.