Le retour du Festif! post-inondations 

Le 1er mai dernier, d’intenses inondations ont frappé Baie-Saint-Paul, emportant avec elles plusieurs maisons, laissant ses habitant.e.s sinistré.e.s et coûtant même la vie à deux pompiers. Près de trois mois plus tard, l’important festival de musique Le Festif!, qui se tiendra du 20 au 23 juillet, espère ramener la joie dans le village.

Si Le Festif! s’apprête à faire festoyer des dizaines de milliers de personnes, au début du mois de mai, son cœur n’était pas à la fête, mais plutôt à l’entraide.

« Notre première réaction quand il y a eu les inondations n’a pas été celle d’une organisation de festival, mais bien de citoyens et citoyennes de la région, lance d’entrée de jeu Anne-Marie Dufour, directrice à la production des spectacles et au développement durable au Festif! en entrevue avec Métro. On a eu peur pour nos familles, nos amis; il a fallu plusieurs jours avant qu’on pense au festival. »

En mode gestion de crise

En tant qu’organisateur.trice.s d’événements, l’équipe du Festif! a l’habitude de gérer des petites crises. Elle pouvait, en mai dernier, appliquer son expertise à une tempête plus importante. L’équipe a donc contacté la Ville de Baie-Saint-Paul pour lui proposer de prendre en main la gestion de cette crise.

« On a créé un système de prise de besoin et d’attribution. C’est ça qu’on fait dans la vie », raconte la responsable qui, au fil des années, a vu naître une large communauté de bénévoles autour du festival.

L’organisation appelait toutes les personnes sinistrées et faisait du porte-à-porte pour voir quels étaient les besoins, puis envoyait des bénévoles.

« Beaucoup de gens nous écrivaient pour savoir ce qu’ils pouvaient faire pour aider et beaucoup d’autres pour exprimer leur besoin d’aide. On a mis ces personnes ensemble », raconte Anne-Marie Dufour.

« Ça a créé un mouvement phénoménal d’entraide et de solidarité », se souvient la responsable. Juste la première journée, 200 personnes faisaient la file devant leur bureau pour offrir leur aide.

On n’oublie pas

Anne-Marie Dufour croit que les événements de début mai vont se ressentir dans l’ambiance du Festif! cette année.

« On entend dans la ville des citoyens prédire que le Festif! va faire encore plus de bien que d’habitude cette année parce que les gens ont besoin de plaisir et de se rappeler que la vie continue. »

Durant le week-end, les festivaliers seront sensibilisés à ce qui s’est passé. Les animateur.trice.s sur les scènes en parleront, nous indique la responsable.

« Il y aura un petit mot pour dire qu’on est sur un site où il y a eu des inondations pour que les gens considèrent le territoire sur lequel ils sont et soient le plus reconnaissants possible auprès de la Ville et des citoyens qui les accueillent cette année. »

Les dangers de la météo

Si beaucoup ont souffert des inondations à Baie-Saint-Paul, le festival en tant que tel, lui, n’a connu que de minimes conséquences.

Cela dit, la responsable est consciente qu’un tel événement n’est jamais à l’abri des intempéries. L’année dernière, plusieurs des plus gros spectacles ont été annulés à cause de la météo peu clémente. La même chose vient d’arriver cette année au Festival d’été de Québec.

Pour Anne-Marie Dufour, il faut toujours avoir un plan B. « Si on annonce des orages, on va le plus possible essayer de pallier cette menace. Cette année, on a un plan B pour presque tous les spectacles, sauf ceux de la grande scène. »

De plus, le festival a aussi embauché pour cette édition un météorologue qui va installer une station météo directement sur le site et travailler à temps plein pour surveiller les orages.