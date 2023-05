Évacuations à Sainte-Brigitte-de-Laval, état d’urgence à Baie-Saint-Paul

Les fortes précipitations des dernières heures placent plusieurs secteurs de la Capitale-Nationale dans un état d’alerte. À Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, l’état d’urgence a été déclaré et deux pompiers manquent à l’appel. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, en banlieue nord de Québec, des évacuations ont été ordonnées en milieu d’après-midi.

Environ 200 personnes sont donc concernées par cette évacuation qui pourrait durer plusieurs jours puisque la fonte des neiges dans le bassin versant de la rivière Montmorency, qui se trouve dans le Parc des Laurentides, n’est pas encore terminée. De plus, d’autres précipitations sont prévues mardi et mercredi. «On demande aux gens qui sont évacués de se rendre à notre centre de service aux sinistrés au Parc des Saphirs afin de prendre leurs coordonnées et vérifier s’ils ont besoin d’hébergement. On s’attend à ce que la situation dure entre 24 et 72 heures», a indiqué M. Proulx en précisant qu’il était «difficile d’anticiper» l’évolution de la situation.

Par ailleurs, les citoyens sont invités à suivre le déroulement de la situation sur le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Une page dédiée à la crise actuelle a été mise sur pied et est mise à jour en temps réel. À 18h, quarante-cinq demandes d’hébergement avaient été transmises à la Ville.

Aperçu du niveau de l’eau et du débit de la rivière Montmorency à la hauteur de l’Ile Enchanteresse à Sainte-Brigitte-de-Laval. @QuebecHebdo pic.twitter.com/pRAXDiVyRX — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) May 1, 2023

Québec et Lac-Beauport en alerte

Du côté de la ville de Québec, deux évacuations totalisant onze résidences ont eu lieu sur l’avenue des Sablonnières (1 résidence) et la rue des Trois Saults (10 résidences). Ces secteurs sont aussi riverains de la rivière Montmorency. Ailleurs sur le territoire, les autres rivières demeurent sous surveillance, mais elles ne causent pas de problèmes selon les autorités.

Au Lac-Beauport, la municipalité a demandé aux citoyens des zones inondables de sortir leurs véhicules de ces zones avant la fin de l’après-midi en raison d’un «risque élevé» d’inondation le long de la rivière Jaune. Dans un communiqué transmis vers 15h, l’administration affirme que «les quantités de pluie déjà tombées auront pour effet de faire sortir les cours d’eau de leur lit».

État d’urgence dans Charlevoix

Finalement, dans Charlevoix, deux pompiers manquent à l’appel après avoir été emportés par le courant de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain alors qu’ils tentaient de secourir des citoyens prisonniers des inondations causées par le débordement de la rivière. Des hélicoptères de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes ont été demandés sur place afin de participer aux efforts de recherche.

À Baie-Saint-Paul, plus de 1000 résidents sont actuellement isolés en raison de la montée des eaux. Le maire de la municipalité, Michaël Pilote, a encouragé les citoyens à demeurer à la maison en plaidant qu’il s’agissait de «l’endroit où on est le plus en sécurité présentement». Les inondations ont notamment forcé la fermeture de la route 138 dans le secteur de la Laiterie Charlevoix. Plusieurs roulottes du Camping Le Genevrier ont aussi été emportées par les eaux. La municipalité a ouvert un centre de service aux sinistrés à l’Aréna Luc-et-Marie-Claude situé sur la rue Forget.