De Daniel Bélanger à Claudia Bouvette, près de 100 artistes au Festif! 2023

Le Festif! de Baie-Saint-Paul vient d’annoncer la programmation de sa 14e édition, qui se tiendra du 20 au 23 juillet prochain, et ça promet!

Encore cette année, la programmation est entièrement paritaire. De Daniel Bélanger à Lydia Képinski en passant par Jean-Michel Blais, Souldia et Milk & Bone, les festivalier.ère.s auront droit à des spectacles pour tous les goûts, un peu partout dans la ville, du lever du jour jusqu’au milieu de la nuit.

Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Valaire, Thierry Larose, Rymz, Claudia Bouvette, Calamine, Gabrielle Shonk, LaF, Greg Beaudin, Gab Bouchard, Maryline Léonard, Choses Sauvages, Backxwash, Bibi Club, Anatole, Rosie Valland, Philippe B, Magi Merlin, VioleTT Pi, Marie-Gold, Dumas, TOPS et plusieurs autres artistes seront aussi de la fête.

En plus de ces musicien.ne.s bien de chez nous, Le Festif! permettra à ses festivalier.ère.s de faire de belles découvertes internationales. Le groupe punk-rock australien Amyl and the Sniffers, qui connaît une importante ascension planétaire, sera la tête d’affiche de l’une des soirées.

Affiche officielle du Festif! de Baie-Saint-Paul 2023.

D’autres artistes de partout dans le monde se produiront également dans le magnifique village de Charlevoix: Dakhabrakha (Ukraine), Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (Belgique), Ghost Funk Orchestra (New York), THE BOBBY LEES (New York), Wine Lips (Ontario), Bo Ningen (Angleterre), Cécile Lacharme (France), L’Éclair (Suisse), Cartel Madras (Alberta), Baby Shakes (New York), HOMS FUMS (France), Gangbé Brass Band (Bénin), Balkan Paradise Orchestra (Espagne) et Les Quat’fers en l’air, spectacle Gravir (France).

Au total, ce sont 95 artistes qui se produiront au Festif! 2023. De tous les spectacles, 40% sont gratuits. Pour le reste, il faut acheter des billets. Petit conseil: vu la popularité de l’événement, mieux vaut ne pas trop tarder.