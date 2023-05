Legault constate les dégâts à Baie-Saint-Paul

En visite à Baie-Saint-Paul afin de constater les dégâts suite à l’inondation de lundi, le premier ministre François Legault a promis aux sinistrés que son gouvernement allait les aider. Il a également profité de l’occasion pour rencontrer les autorités locales.

C’est dans le secteur de la rue Ménard que le premier ministre a rencontré résidents et commerçants sinistrés alors que ceux-ci s’affairaient à poursuivre les opérations de nettoyage. Alors que certains d’entre eux souhaitent «reconstruire» pour «rester sur place», d’autres désirent être relocalisés. Dans tous les cas, François Legault a écouté leurs témoignages et promis «d’aider».

«Il y a du monde ici qui ont perdu ce qu’ils avaient construit pendant toute leur vie. Il y en a pour qui ce sont des maisons qui datent de plusieurs générations. On sera là pour aider et il y aura une séance d’information demain soir à 19h à l’aréna, a mentionné le premier ministre en mêlée de presse à travers les décombres sur la rue Ménard, à l’est du pont Leclerc. On pourrait dire qu’on prend les personnes et qu’on les aide à s’installer ailleurs, mais il y en a qui veulent rester ici. Il faudra donc voir ce qu’on est capable de faire pour limiter les dégâts et d’aménager.»

M. Legault soutient cependant qu’il pourrait être «difficile» de sauver certains secteurs sinistrés. «Les contribuables ne peuvent pas payer deux fois, trois fois ou quatre fois pour rénover ou rebâtir des maisons. Il a des travaux qui peuvent être faits. Ce sera donc du cas par cas puisqu’il y a des secteurs qui pourront être sauvés [et où on pourra rebâtir] alors que dans d’autres ce sera difficile», a-t-il mentionné.

La route 138 reconstruite «rapidement»

Sectionnée par le débit de la rivière des Mares à proximité de la Laiterie Charlevoix, la route 138 demeurait fermée à la circulation mercredi. L’information ne s’est toutefois pas rendue à l’ensemble des camionneurs qui doivent passer par la route 175 et la route 172 pour rejoindre l’Est de la province, et ce malgré la signalisation bien présente, comme a pu le constater Métro sur les lieux. François Legault a indiqué que Québec souhaitait reconstruire cette voie de circulation critique «le plus vite possible». Il ne s’est toutefois pas avancé sur un échéancier plausible, refusant de dire s’il était question de semaine ou de mois.

Lors du passage de Métro près de la Laiterie Charlevoix sur la route 138, un camionneur n’était visiblement pas au courant de la fermeture de la route.

En après-midi, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a indiqué que le ministère des Transports et de la Mobilité durable devrait être en mesure de fournir davantage d’information à ce sujet lors des états de situation prévus jeudi. «Il y a des évaluations en cours et nous devrions être en mesure de préciser demain si on se dirige vers un scénario de court ou moyen terme. On ne pourra pas vous dire si ce sera deux ou trois jours, mais nous devrions être en mesure de mieux vous situer», a-t-il laissé entendre.

Aide psychosociale

À chaque occasion qu’il a eue de le faire, François Legault a aussi encouragé les citoyens à ne pas hésiter à aller chercher l’aide psychosociale. Des intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont déployés dans la région et leur nombre «sera bonifié» dès jeudi. «Des personnes me disaient qu’ils souhaitaient se voir en groupe pour en jaser alors que d’autres veulent être rencontrés en privé par des psychologues», a-t-il souligné.

«Lorsqu’on a besoin d’aide, il faut le demander. C’est être fort d’arriver et de demander du soutien psychosocial», a ajouté le maire Pilote en précisant que des intervenants jeunesse seraient aussi déployés dans les écoles primaire et secondaire de la ville lors de la reprise des cours qui aura lieu jeudi matin.

Les corps des deux pompiers retrouvés

En cours de journée, les corps des deux pompiers portés disparus alors qu’ils tentaient d’effectuer un sauvetage sur la rivière du Gouffre ont été retrouvés par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qui survolait le cours d’eau en hélicoptère. Le premier corps a été localisé peu avant 10h près de Saint-Urbain alors que le second a été repéré environ 500 mètres plus loin vers 13h30. Selon la SQ, «la forte crue des eaux a apporté une complexité d’accès au secteur où ont été localisés les deux corps». Sans vouloir confirmer l’identité des deux personnes puisque leur identification devra «être effectuée à la satisfaction du coroner», le corps policier a indiqué qu’il «s’agissait vraisemblablement» des premiers répondants recherchés.

Entraide

Alors que l’heure était au grand ménage dans les secteurs touchés par les inondations, les citoyens de Baie-Saint-Paul se sont serré les coudes. «Il y avait des centaines de personnes qui ne pouvaient plus habiter leur maison et il y en a seulement seize qui ont eu besoin d’aide [pour s’héberger]. Les autres ont tous été chez des amis. C’est là qu’on voit comment il y a de l’entraide dans le coin!», a noté le premier ministre en matinée.

En plus du soutien apporté aux sinistrés pour qu’ils puissent s’héberge, plusieurs citoyens ont aussi levé la main afin de participer aux efforts de nettoyage. Un groupe Facebook nommé Corvée de nettoyage — Inondations BSP a été mis en place afin de coordonner les volontaires qui sont accompagnés par des employés de la municipalité. Un autre groupe, Sinistrés de Charlevoix (Entraide pour la communauté), permet aussi aux Charlevoisiens de partager des biens et services. Des entreprises se sont également mobilisées pour offrir notamment des repas aux bénévoles et sinistrés. Ces initiatives rendent le maire de Baie-Saint-Paul bien «fier» de sa communauté. «Ce sont des gens exceptionnel et dévoué à leur communauté. Les citoyens ne cessent de nous appeler pour aider. On a du bon monde ici! Les commerçants qui viennent porter de la nourriture, du café, de la pizza et qui nous disent qu’on n’a pas besoin de payer parce qu’ils veulent faire leur part, c’est une mobilisation plus qu’intéressante!», a-t-il conclu.

Photos: Benjamin Aubert/Métro