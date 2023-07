Le couple Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel signe une première série

Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel signent Bellefleur, une nouvelle série qui fera certainement du bien. La comédie dramatique sera diffusée sur Crave en 2024.

Au cœur de la série de 10 épisodes de 30 minutes se trouve Nicolas qui, à la suite d’une rupture l’ayant arraché à son rôle de beau-père, se réfugie dans son village natal. Auprès de ses amis d’adolescence, il naviguera dans cette nouvelle vie loin de la paternité.

« Bellefleur est une série qui parle des hommes d’aujourd’hui, ceux qu’on connaît, ceux qu’on aime, ceux qu’on comprend mal parfois, indique un communiqué. Des jeunes pères, des amants, des amis qui entretiennent un regard bienveillant sur le monde, même quand c’est difficile, même quand tout change vite. Un monde où ils se doivent d’être solidaires, vulnérables et féministes. »

Le tandem de scénaristes, également un couple dans la vie, nous promet une série mettant en lumière la masculinité positive par l’entremise des thèmes de l’amitié saine, du féminisme, de la paternité, de la fluidité et du deuil.

« Ce qui me passionne, c’est d’écrire sur les femmes. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que sans de nouveaux modèles d’hommes réalistes, sains et inspirants, nos récits ne peuvent pas évoluer de manière efficace et solidaire », souligne Sarah-Maude Beauchesne, dont l’adaptation cinématographique de son premier roman, Cœur de slush, est encore à l’affiche dans certaines salles.



« Dans un monde où l’on souhaite plus d’égalité entre hommes et femmes, je pense qu’il faut inspirer les hommes non seulement à embrasser complètement leur rôle de père, mais aussi à bâtir et à conserver des liens d’amitié forts pour éviter que le couple devienne leur seul soutien émotif », ajoute Nicola Morel, auteur-compositeur-interprète que l’on a connu dans le groupe 3 gars su’l sofa.

Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel signent une nouvelle série, Bellefleur, comédie dramatique diffusée sur Crave en 2024. Photo fournie par Bell Média

« Quel plaisir d’offrir au public cette toute première collaboration magnifiquement écrite par Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel. Bellefleur est une œuvre assumée qui fait du bien, qui adopte un ton franc et qui est dotée d’une écriture guidée par la volonté d’être authentique, sans demi-mesures. Cette touchante série nous présente des hommes comme ils sont rarement représentés à la télé, soit solidaires, près de leurs émotions, et qui ont développé au fil du temps des amitiés solides et sincères », conclut la directrice générale, fiction, chez Bell Média, Sophie Parizeau.

La scénariste et humoriste Suzie Bouchard collabore également aux textes de Bellefleur, réalisée par Jeanne Leblanc.

Rappelons que Sarah-Maude Beauchesne, qui a été révélée à l’écran comme scénariste et comédienne grâce à la série Fourchette, a également écrit une autre série de fiction récemment, Danse!, qui sera diffusée sur Club illico. Inspirée par la compétition télévisée Révolution, la série dramatique de six épisodes suivra de jeunes danseur.euse.s passionné.e.s de leur art qui devront s’affronter dans une compétition de grande envergure. Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment.

Bellefleur est produite par Trio Orange, en collaboration avec Bell Média.