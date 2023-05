«Les Perles»: le clan mère-filles de La Haute-Côte-Nord

C’est au sein d’un clan de femmes et d’un petit village de La Haute-Côte-Nord que nous transporte la nouvelle série « Les Perles », signée Erika Soucy.

Les Perles, ce sont Stéphanie, mère monoparentale incarnée par Bianca Gervais, et ses filles, l’adolescente Laurence (Cassandra Latraille), qui hésite entre se faire avorter et devenir mère, et la benjamine, Juliette (Anouk Tanguay).

Lorsque le secret de Stéphanie, qui s’est offert un séjour dans le Sud avec son amant à l’insu de presque tout le monde, s’ébruite dans le village et que les gens commencent à jaser, les Perles en subissent les contrecoups.

Métro s’est entretenu avec l’idéatrice et autrice de la comédie dramatique, Erika Soucy, originaire de Portneuf-sur-Mer, qui a voulu représenter à l’écran sa région natale.

Sa Haute-Côte-Nord

Erika désirait représenter le milieu régional qui l’a vue grandir, où il était commun que les femmes tombent enceintes jeunes, fait observer l’autrice, qui est elle-même devenue mère au début de la vingtaine.

« J’ai plein de cousines qui sont devenues mamans à 16, 17 ans. Moi, à 22, limite, c’était tard dans ma famille, rigole-t-elle. Il a bien sûr des conditions qui favorisent ces maternités précoces en région. Je me suis donc questionnée sur ces conditions, dans lesquelles j’ai grandi. »

À ses yeux, son milieu d’origine se reflète notamment dans les rapports de pouvoir entre Stéphanie et ses concitoyen.ne.s. « On retrouve la mentalité de chez nous », expose-t-elle sans ambages.

Bien que Stéphanie traverse des moments houleux, l’autrice, qui collabore à l’écriture de la série Léo sous l’égide de Fabien Cloutier, se réjouit d’avoir mis au monde une série valsant entre humour et émotion.

Au sein d’une aussi petite localité, le mensonge de Stéphanie lui portera préjudice, et le jugement dont elle fait l’objet se répercutera sur ses filles. « Elles se font parler de leur mère par les gens du village. L’effet que le potinage peut avoir sur une mère, ce sont des choses que j’ai observées avec ma propre mère dans notre village », confie Erika.

Bianca Gervais incarne Stéphanie, mère monoparentale, ici avec sa benjamine, Juliette (Anouk Tanguay). Photo : Québecor Contenu

Mère et filles au cœur du récit

La maternité constitue un thème cher à Erika Soucy, élevée par une mère monoparentale. Ce modèle familial est à des lieues de celui qu’elle vit aujourd’hui, raconte-t-elle.

« Il a fallu que je m’adapte à être mère avec un père présent, dit en riant l’autrice. J’arrivais avec un bagage de vie qui ne cadrait pas nécessairement avec ça. »

Sa propre mère lui a fortement inspiré le personnage de Stéphanie. « Je voulais créer une femme faillible, qui fait des erreurs, qui se trompe. Une mère imparfaite, mais qui est motivée par quelque chose d’essentiel, soit l’amour de ses enfants, plus fort que tout », décrit la scénariste.

« Ses erreurs ne partent jamais d’une mauvaise intention. Elle est dans l’impulsivité, elle agit et réfléchit après. Mais il y a quelque chose de sincère, de vrai, qui vient des tripes, qui fait qu’on l’aime, Stéphanie. Elle est no bullshit. »

Sharon Fontaine-Ishpatao incarne la meilleure amie de Stéphanie dans Les Perles. Photo : Québecor Contenu

Partition musicale d’autrice

Les amoureux.euses de nature rêvasseront à la vue des superbes plans larges des vastes forêts de La Haute-Côte-Nord et de l’estuaire du Saint-Laurent, filmés à l’aide de drones.

La série, réalisée par Hervé Baillargeon, n’a toutefois pas été tournée entièrement dans la région natale d’Erika, mais bien en grande partie dans les parages de Contrecœur, qui se sont fait passer pour un authentique décor nord-côtier.

C’est donc sur le bord du fleuve, en Montérégie, qu’ont été tournées les scènes du restaurant Les Mer-Veilles, où travaille Pat, personnage qu’incarne Erika.

Ce n’est pas la première fois que la scénariste campe un personnage de son cru. Chaque fois, elle doit « déconstruire la musique d’auteure [qu’elle s’est] mise dans les oreilles », indique celle qui, au moment de l’écriture, prononce chaque réplique à haute voix, s’attardant au son des consonnes.

« J’écris presque avec une partition musicale, illustre-t-elle. Donc, au début, j’ai tendance à jouer en “chantant”, comme si j’étais pognée dans le son et moins dans l’émotion. Je dois donc déconstruire ma “partition” pour toucher à l’essentiel. »

La production lui avait proposé de s’attribuer un rôle plus substantiel, mais la comédienne de théâtre a préféré prendre le temps d’apprendre à jouer devant une caméra, médium bien différent des planches qu’elle connaît bien.

Or, advenant une seconde saison, peut-être Erika Soucy s’écrira-t-elle un peu plus de répliques. Souhaitons-lui de pouvoir continuer à les « chanter » avec sensibilité.

Les Perles est offerte dès maintenant sur Club illico.

