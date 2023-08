La Semaine du Burger sera de retour en septembre 

La Semaine du Burger, événement culinaire qui célèbre les hamburgers de différents restaurants canadiens, sera de retour pour une 12e année du 1er au 14 septembre prochain.

Que vous soyez plutôt burger végé, au poulet frit ou fan du classique cheeseburger, ces deux semaines festives devraient vous combler puisque pas moins de 1000 restaurants et bars devraient y participer cette année.

En plus de ravir les gourmand.e.s, l’événement «vise à soutenir les restos locaux en soulignant leur passion, leur dévouement et les différentes créations de burgers uniques et originaux», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le groupe derrière l’initiative, People Mover Technologies Inc., qui organise aussi La Semaine de la Poutine et La Semaine de la pizza, invite les établissements souhaitant participer à s’inscrire en ligne jusqu’au 15 août prochain.

Plus d’informations ainsi que la liste des restaurants participants seront bientôt dévoilées.