Les restaurants Juliette & Chocolat déclarent faillite

La bannière de restaurants-chocolateries Juliette & Chocolat a fermé sa dizaine de succursales du Grand Montréal ce lundi, sans préavis. La propriétaire, Juliette Brun, a déclaré aujourd’hui sur ses réseaux sociaux que l’entreprise n’arrivait pas à rembourser ses dettes depuis la pandémie. Ainsi, l’entreprise ne vivra désormais plus que sous la forme d’une boutique en ligne et via ses réseaux de ventes.

«Chers invités, nous devons malheureusement mettre une pause à préparer vos douceurs préférées à compter du 07 Août 2023. Nous nous excusons de ne plus pouvoir combler vos rages de chocolat pour l’instant, mais nous vous revenons bientôt avec des nouvelles!», pouvait-on lire lundi sur le site de Juliette & Chocolat.

Dans la journée du 8 août, Juliette Brun a donné plus de détails sur la situation dans une publication sur son compte Instagram: «Depuis la pandémie, la répartition des coûts pour opérer un restaurant a grandement changé: l’augmentation des frais de recrutement, des salaires, des matières premières ainsi que l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation ont définitivement eu un impact sur nos résultats. Mais le plus gros impact est celui des remboursements des prêts du gouvernement obtenus durant la pandémie.»

Dans cette même publication, on annonce que la chaîne ne disparaîtra pas, mais se restructurera. Ainsi, la boutique en ligne sera toujours active et les produits de la marque continueront d’être distribués via ses réseaux de ventes chez différents fournisseurs.

Rappelons que la propriétaire de la bannière, Juliette Brun, avait ouvert sa première succursale sur la rue Saint-Denis, à Montréal en 2003.