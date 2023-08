Nouveaux tourniquets: la STM souhaite reprendre l’installation d’ici la fin de l’année

Les nouveaux tourniquets du métro devaient être installés de juillet 2022 à février 2023, mais des problèmes techniques ont fait en sorte que le projet a dû être mis sur pause. Alors que «37% des équipements ont été transformés, soit l’équivalent de 43% des stations», la STM vise à reprendre le remplacement des tourniquets restants «d’ici la fin de l’année», affirme la conseillère corporative pour la STM Justine Dufour-Lord.

Les nouveaux équipements sont dotés d’une nouvelle technologie qui pourrait, à terme, permettre de payer un accès au métro avec une carte de débit ou de crédit à même les tourniquets. Une bonne idée qui «améliorerait l’attente» et qui «aurait dû être réalisée plus tôt», selon des usagers sondés par Métro alors qu’ils attendaient en file pour se procurer de nouveaux titres de transport à la station Berri-UQAM, l’une des plus achalandées du réseau.

«Les enjeux rencontrés actuellement n’ont pas d’impact sur l’échéancier de déploiement d’une solution de paiement ouvert, projet piloté par l’ARTM de concert avec les opérateurs publics de transport en commun», rassure Mme Dufour-Lord.

Dès que des enjeux de fiabilité des nouveaux équipements du fournisseur Conduent Business Solutions ont été remarqués par la STM l’automne dernier, le déploiement a été suspendu afin de minimiser les impacts sur l’expérience client et les impacts opérationnels pour les équipes d’entretien, explique la conseillère corporative de la STM.