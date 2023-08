Climat: Montréal a battu 10 records en juillet 2023

Montréal a connu un mois de juillet particulièrement chaud et humide en 2023. En effet, pas moins de 10 records climatiques ont été battus, ce qui témoigne des conditions exceptionnellement chaudes que la ville a connues durant cette période, comme le relève Montreal Weather Records.

Parmi ces records, la ville a enregistré la quatrième température minimale moyenne la plus élevée de son histoire, avec 18,55 °C. De plus, Montréal s’est classée au septième rang pour l’humidex maximal moyen le plus élevé, avec 33,11.

Le mois de juillet a été marqué par un nombre record de jours avec des températures minimales supérieures à divers seuils. La ville a ainsi enregistré le plus grand nombre de jours avec une température minimale supérieure ou égale à 16,0 °C (28 jours), 17,0 °C (26 jours), 18,0 °C (22 jours) et a égalé le record du nombre de jours avec une température minimale supérieure ou égale à 19,0 °C (18 jours).

Record de vent avec la tornade du 13 juillet

De même, Montréal s’est distinguée par le nombre de jours où l’humidex maximal a dépassé certains seuils. Elle a ainsi décroché la deuxième place pour le nombre de jours avec un humidex maximal supérieur ou égal à 29,0 (28 jours), la troisième place pour un humidex maximal supérieur ou égal à 30,0 (25 jours) et 31,0 (23 jours), et a égalé le record du nombre de jours avec un humidex maximal supérieur ou égal à 32,0 (22 jours).

Enfin, trois records supplémentaires ont été établis à des dates précises. Le 10 juillet, Montréal a enregistré un taux d’humidité moyen record de 93,0%. Le 13 juillet, la ville a vu la pluviométrie la plus importante de l’été avec 38,6 mm et une vitesse maximale du vent de 98 km/h. Le 28 juillet, le taux d’humidité moyen a atteint un record de 87,5% et le point de rosée moyen le plus élevé a été enregistré à 21,1 °C.

Ces records témoignent des conditions météorologiques extrêmes que Montréal a connues au cours du mois de juillet 2023.