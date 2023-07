Le lendemain de veille de tornade à Montréal en images

De violents orages et de la forte pluie ont déferlé sur Montréal le 13 juillet.

Le soleil était radieux ce vendredi matin au lendemain de la tempête qui s’est abattue à Montréal et plusieurs autres régions du Québec. En entendant les oiseaux chanter, difficile à croire qu’il y a quelques heures, la métropole avait davantage l’allure sombre de la cité de Gotham tirée de l’univers de Batman. Un contraste bien illustré par la myriade d’images impressionnantes (et parfois cocasses) partagées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un mur de nuages sombres et menaçants passer au-dessus des gratte-ciels du centre-ville.

L’accumulation très rapide de la pluie a submergé plusieurs rues de Montréal. Il est estimé que 38,6 mm de précipitations sont tombés sur la métropole le 13 juillet, soit 4,6 mm de plus que l’accumulation record relevée en 1997 à pareille date.

Certains intrépides ont trouvé des façons plus originales que d’autres de se déplacer dans les voies inondées.

Les déplacements sur le territoire montréalais se sont compliqués en fin d’après-midi à cause des inondations. L’eau provenant des fortes précipitations et des refoulements d’égouts s’est infiltrée dans des autobus, des stations de métro, des logements et des automobiles.

Des orages violents ont grondé de manière intermittente pendant au moins deux heures. Certains internautes ont pu capter des images spectaculaires de la foudre qui s’abat sur les hauteurs.

Vers 19 h, le calme est revenu et le ciel s’est progressivement dégagé. Les Montréalais ont pu regarder un magnifique coucher de soleil colorant les nuages d’une teinte rose et orange.

Le centre-ville de Montréal après la tempête. Photo: Facebook, Marc Onana.

Le matin du 14 juillet, plusieurs citoyens ont pu constater les ravages provoqués par la violence du vent et des pluies torrentielles.

Photos prises à Beaconsfield.

Photos prises à Beaconsfield.

Photos prises à Beaconsfield.

Photos prises à Beaconsfield.

Vers 7 h ce vendredi, près de 80 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours sans électricité à Montréal.

Rappelons que le mélange de conditions atmosphériques d’hier était propice à la formation de tornades. Plusieurs alertes ont été émises par Environnement Canada entre autres pour les régions de Montréal, Laval, Saint-Jérôme et Saint-Eustache.