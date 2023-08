Comment calculer le paiement minimum de votre carte de crédit au Québec?

Si votre budget est serré, il peut être tentant de régler uniquement le paiement minimum de votre carte de crédit. Le Québec s’est doté d’une réglementation provinciale en la matière. Les contrats conclus depuis le 1er août 2019 ont l’obligation d’exiger un versement minimal d’au moins 5% du solde dû. Quant aux contrats conclus avant cette date, le pourcentage minimum qu’il faut payer augmente au fil du temps, pour atteindre 4% le 1ᵉʳ août 2023 puis 5% deux années plus tard.

Pour vous aider, nous vous proposons un examen approfondi des exigences en matière de paiement minimum. Nous verrons également pourquoi vous devriez payer plus que le solde minimum, dans la mesure du possible, ainsi que l’impact de vos paiements de carte de crédit sur votre cote de crédit.

En plus de la réglementation provinciale, chaque compagnie de carte de crédit peut fixer ses propres règles de paiement minimum, et certaines ont des exigences plus élevées que d’autres. Pour vous assurer de bien comprendre le fonctionnement de la carte de crédit de votre choix, nous vous recommandons vivement de lire ses conditions générales.

Votre relevé mensuel indique votre paiement minimum et sa date d’échéance. Vous pouvez également trouver ces informations sur le portail en ligne de l’émetteur.

Pour mieux comprendre l’impact du paiement minimum, qui vous force à traîner un solde assujetti au taux d’intérêt au contrat d’un mois à l’autre, utilisez une calculatrice de remboursement de carte de crédit. À titre d’exemple, un solde mensuel de 2 200$ sur lequel vous feriez seulement le paiement minimum de 4% vous reviendrait à environ 3 800$ (dont près de 1 600$ en frais d’intérêts) après plus de 10 ans. À 5%, on parle d’une facture totale de 3 325$ dont 1 125$ d’intérêts et votre achat est réglé plus rapidement, en 8 ans. Pour un petit point de pourcentage supplémentaire, on économise près de 500$ en intérêts!

Législation du Québec

En 2017, le Québec s’est doté de mesures pour prévenir l’endettement des résidents sur son territoire. Le paiement minimum augmente lentement, d’une année à l’autre, de sorte qu’à terme, votre paiement minimum sera d’au moins 5% du solde de votre relevé. Tous les contrats conclus depuis le 1er août 2019 pour l’utilisation d’une carte de crédit exigent un versement minimal de 5% ou plus du solde indiqué sur votre état de compte.

Si vous aviez déjà une carte de crédit avant le 1er août 2019 et que le paiement minimum était fixé à moins de 4%, celui-ci augmente au 1ᵉʳ août de chaque année. En 2023, il passe à 4% du solde inscrit sur votre relevé. Au 1ᵉʳ août 2024, ce chiffre augmentera à 4,5%, puis à 5% en 2025.

Votre émetteur de carte de crédit a également le droit de vous réclamer un pourcentage plus élevé lorsque c’est prévu au contrat. Il est toujours bon de lire les conditions générales de votre carte. Ce document vous apportera des éclaircissements sur le fonctionnement de votre carte de crédit et vous aidera à mieux budgétiser vos revenus lorsque vous êtes serré.

Paiement minimum hors Québec

Étant donné que les émetteurs de cartes de crédit ne sont pas tenus de respecter des règles strictes en matière de paiement minimum lorsqu’ils servent des clients à l’extérieur du Québec, il est plus difficile pour les autres Canadiens de déterminer leurs paiements minimums à l’avance. Ceci dit, le gouvernement du Canada propose deux façons pour les compagnies d’évaluer les exigences en matière de paiement minimum.

La première méthode, la plus simple, consiste à demander aux clients de payer un montant forfaitaire, environ 10 $, ainsi que de couvrir les intérêts et les frais accumulés. Ainsi, si vous reportez un solde sur votre carte, votre paiement minimum sera plus élevé que celui d’une personne qui rembourse intégralement sa carte chaque mois, puisque vous devrez également payer les intérêts.

La deuxième méthode de calcul du paiement minimum est un peu plus complexe. L’émetteur de votre carte de crédit peut vous demander de payer un certain pourcentage de votre facture chaque mois, tout en stipulant que le paiement minimum doit toujours dépasser une certaine somme d’argent, généralement autour de 10$. Autrement dit, si vous avez une carte de crédit qui calcule les paiements minimums à 3%, mais qui exige un paiement minimum de 10$ chaque mois, vous devrez 10$ sur un relevé de 100$ et 30$ sur un relevé de 1 000$.

Les avantages de payer plus que le paiement minimum de votre carte de crédit

Les cartes de crédit peuvent être un véritable bienfait en cas d’urgence, vous permettant de financer des achats nécessaires que vous ne pouvez tout simplement pas faire autrement, ou pour profiter de récompenses. Mais elles peuvent aussi vous inciter à ne régler que le paiement minimum requis. Cela peut vous conduire à vous endetter lourdement et faire baisser votre cote de crédit, ce qui rendra plus difficile l’obtention de prêts à l’avenir. C’est pourquoi rembourser le plus possible votre carte de crédit chaque mois est toujours une bonne habitude. Si vous le faites, vous en tirerez de multiples avantages.

Économisez de l’argent à long terme

Même si vous ignorez les autres avantages potentiels, rembourser autant que possible votre carte de crédit est une excellente idée car cela vous permettra d’économiser de l’argent à long terme.

L’émetteur de la carte risque d’être pris avec votre facture impayée. Le prêteur vous transfère ce risque sous la forme d’un taux d’intérêt annuel élevé. Les taux se situent généralement entre 19% et 24%, sauf si vous obtenez une carte de crédit à faible taux. Si votre cote de crédit est faible ou si vous n’avez pas d’antécédents de crédit, l’émetteur de la carte peut vous facturer un taux d’intérêt encore plus élevé.

Un taux d’intérêt élevé n’est pas nécessairement un problème si vous payez le solde de votre carte de crédit en entier chaque mois. Cependant, il s’accumule si vous n’effectuez que des paiements partiels. Comme l’intérêt s’accumule, vous commencerez à recevoir des états de compte de plus en plus imposants, qui deviendront de plus en plus difficiles à rembourser.

Augmentez votre cote de crédit

L’autre avantage majeur de rembourser régulièrement la plus grande partie possible de votre carte de crédit est d’augmenter votre cote de crédit. Il y a plusieurs façons dont une carte de crédit peut affecter votre cote. Si vous demandez une carte de crédit, l’émetteur de la carte procède à une enquête de crédit avec impact de votre dossier de crédit. Cela fait légèrement baisser votre cote. Par contre, une fois votre demande approuvée, le simple fait de la posséder donne un coup de pouce à votre dossier de crédit.

Mais attention! Une partie de votre cote de crédit reflète vos antécédents de paiement, à savoir si vous effectuez ou non des paiements adéquats à temps. Les agences d’évaluation du crédit comme TransUnion et Equifax vérifient la fréquence à laquelle vous payez vos factures et si vous avez déjà manqué un paiement. C’est pourquoi payer votre solde en entier avant la date d’échéance aide toujours à augmenter votre cote de crédit. De plus, en réglant ce solde au complet, vous maintenez votre ratio d’utilisation du crédit bas. Idéalement, vous ne devriez pas utiliser plus de 35% de la limite de crédit qui vous est attribuée.

Et pourquoi voudriez-vous augmenter votre cote de crédit, me direz-vous? Parce qu’une cote plus élevée vous donnera accès à des prêts à plus faible taux, à des cartes de crédit assorties d’avantages et en général, stimulera de bonne façon votre vie financière.

Développez des habitudes financières solides

Le fait de rembourser chaque mois la plus grande partie possible de votre état de compte de carte de crédit entraîne des habitudes financières plus solides. Si vous remboursez autant d’argent que vous le pouvez, vous avez probablement une connaissance approfondie de vos finances. Vous devez examiner vos revenus mensuels pour savoir exactement quelles sont vos rentrées d’argent et vos dépenses. Ces bonnes habitudes pourraient vous empêcher de faire des folies.

Bénéficiez d’une plus grande flexibilité financière

Lorsque vous éliminez autant de dettes à intérêts élevés que possible, quelque chose de magnifique prend place: la flexibilité financière. Vous vous sentez plus léger en sachant qu’en cas d’urgence, il vous sera beaucoup plus facile d’accéder à des fonds par carte de crédit ou d’autres prêts en raison de votre bonne santé financière.

FAQ sur le paiement minimum des cartes de crédit

Comment calculer le paiement minimum d’une carte de crédit?

Au Québec, les paiements minimaux sont réglementés depuis 2017. À chaque fois qu’arrive le 1er août, ils augmentent de 0,5%. Le 1er août 2023, le paiement minimum de votre carte de crédit s’établit à 4%. À terme, le paiement minimum sera de 5% au 1er août 2025. Sachez aussi que votre émetteur de carte de crédit a le droit de prévoir un pourcentage plus élevé, du moment que c’est indiqué au contrat. C’est une condition à examiner lorsque vous choisissez une carte de crédit.

Dans le reste du Canada, il existe deux méthodes de calcul. Votre paiement minimum est soit un montant fixe en dollars plus les intérêts et frais, soit le montant le plus élevé entre un montant fixe en dollars et un pourcentage de votre solde impayé, habituellement 3%.

Quel est le paiement minimum sur un solde de carte de crédit de 5 000$?

Au Québec, votre paiement minimum dépendra de la date de votre contrat, des modalités du contrat et de la réglementation en vigueur. Vous pouvez vous attendre à payer 4% ou 5% de ce solde de 5 000$, soit 200$ ou 250$.

Que se passe-t-il si vous ne faites que le paiement minimum sur votre carte de crédit?

Si vous ne faites que le paiement minimum sur votre carte de crédit, vous serez soumis à de nombreux frais d’intérêt. Dans la plupart des cas, le fait de ne payer que le minimum mensuel causera l’accumulation des intérêts jusqu’à ce qu’ils soient presque aussi élevés que le coût initial des achats. Du point de vue du crédit, effectuer des paiements mensuels minimums est techniquement acceptable, mais vous seriez sur une pente glissante. Il pourrait devenir beaucoup plus difficile de gérer l’utilisation de votre crédit au cours des mois suivants. Cela peut constituer une menace sérieuse pour votre cote de crédit.

Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas effectuer le paiement minimum sur votre carte de crédit?

Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement mensuel minimum de votre carte de crédit, votre cote de crédit en prendra un sérieux coup. Plus vous attendez pour payer le minimum, plus elle baissera. En général, des frais pour paiement manqué vous seront également facturés. Dans certains cas, le taux d’intérêt de votre carte de crédit augmentera. Si vous ne payez rien pendant une longue période, votre carte de crédit pourrait même être suspendue. Ceci dit, si c’est la première fois que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un paiement minimum, ou si vous êtes un client de longue date ayant un historique de comportement financier responsable, l’émetteur de votre carte de crédit peut être disposé à négocier. Après tout, l’émetteur sait que les urgences arrivent. Si vous vous rendez compte que vous ne serez pas en mesure de respecter votre paiement minimum, appelez l’émetteur et demandez à négocier. Vous pourriez même être en mesure de reporter le paiement d’un mois ou deux. Il n’y a aucune garantie que l’émetteur accepte, mais cela vaut la peine d’essayer.