La cote de crédit: qu’est-ce qui se cache derrière ces trois chiffres?

Pour certains, difficile d’avoir la cote… de crédit! Votre statut de «bon payeur fiable» auprès de prêteurs dépend d’un alignement assez nébuleux de trois petits chiffres. Si son utilité pratique est défendue par les institutions bancaires, les assureurs, les sociétés de télécommunication et même votre locateur, c’est la surutilisation de la cote de crédit qui fait l’objet de contestation chez les consommateurs.

La cote de crédit est cet indicateur qui permet d’évaluer votre aptitude à rembourser vos dettes auprès de diverses institutions et compagnies.

Elle est calculée à partir de différents facteurs à pondération variable et déterminée par des agences privées d’évaluation du crédit, soit TransUnion et Equifax. C’est ce dernier point qui fait l’objet d’une première critique soulevée par Maude Gauthier, rédactrice chez Hardbacon, une entreprise de technologie financière.

«Le fait que la cote de crédit soit déterminée par des entreprises privées peut amener à des enjeux de transparence, croit-elle. On a une certaine idée des critères qu’elles utilisent, mais pour qu’une personne comprenne pourquoi sa cote de crédit est mauvaise, il faut qu’elle consulte son dossier, parfois étoffé, et contacte l’entreprise pour obtenir des explications ou la contester.»

Cet enjeu serait en partie solutionné par une nationalisation des dossiers de crédit, croit l’Union des consommateurs du Québec. «Il faut se questionner à savoir si on ne devrait pas enlever ces informations des mains du privé pour créer un algorithme très simple et clair pour que les citoyens soient en mesure d’améliorer leur cote de crédit», tonne l’analyste en politiques et réglementation en matière de finances personnelles et endettement chez l’Union des consommateurs, Sophie Roussin.

Cette étatisation des dossiers de crédit permettrait également d’en contrôler leur utilisation qui est faite actuellement «à toutes les sauces et par n’importe qui», déplore-t-elle.

En quoi la capacité d’un employé de payer son cellulaire est utile pour un employeur? Sophie Roussin, analyste en politiques et réglementation en matière de finances personnelles et endettement pour l’Union des consommateurs

Dans la foulée de l’adoption de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit en 2021, Mme Roussin mentionne que l’Union des consommateurs a demandé au gouvernement caquiste que le texte législatif prévoie l’interdiction de l’utilisation de la cote de crédit à des fins non financières. «Une proposition qu’il a refusée», indique-t-elle.

Qui paie ses dettes…écope?

Le côté de crédit s’inscrit également dans une logique qui encourage l’endettement, note Maude Gauthier. Elle permet de monitorer la capacité d’un emprunteur à remboursement ses prêts à échéance. Mais une fois la plupart de ses dettes réglées, il n’est plus possible de collecter des informations sur sa capacité de payer et il est possible que sa cote de crédit en écope… ironiquement.

«On t’encourage à maintenir une variété d’emprunts un peu inutilement, juste pour montrer que tu es capable d’obtenir du crédit et de bien le gérer même si tu n’en a pas vraiment besoin», critique-t-elle.

«On a encouragé les gens à aller se chercher des cartes de crédit. C’est ce qu’on dit aux jeunes: ‘obtenez une carte de crédit rapidement pour vous monter un dossier de crédit’», renchérit pour sa part l’analyste Sophie Roussin.

Si plusieurs critiques peuvent être formulées contre la cote de crédit, Maude Gauthier considère toutefois qu’il y a une certaine pertinence à ce genre d’outil qui permet d’avoir une vision globale de la situation financière d’un consommateur.

«Si tu vas à la banque pour un obtenir un prêt, elle va prendre en compte ta cote de crédit et d’autres choses, dont tes actifs. Il ne faut pas penser que parce que tes actifs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la cote qu’ils ne seront pas pris en compte par les institutions financières au moment de te faire un prêt.»