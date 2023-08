Ex et meilleurs amis? Oui, c’est possible

Si certaines personnes préfèrent couper totalement les ponts avec leur ex, d’autres choisissent plutôt d’entretenir des liens d’amitié avec leur ancienne douce moitié. Cette amitié peut être strictement « platonique », mais d’autres maintiennent un lien profond avec leur(s) ex, au point de partager encore des moments d’intimité.

« On garde une relation avec son ex lorsqu’il y a plus de gains que de coûts, explique d’entrée de jeu la psychologue et auteure Josée Jacques. Par contre, si lorsque je vois mon ex, j’en ai pour trois jours [à m’en remettre] parce que ça me remue, que ça me rend triste, ou parce que j’ai encore beaucoup d’amertume, à ce moment-là il vaut mieux ne pas préserver cette relation. »

Garçon d’honneur au mariage de son ex

L’automne dernier, Audrey Alie a invité son ex-copain, Daniel Leblanc, à assister à son mariage avec l’homme avec qui elle partage sa vie depuis 11 ans. Daniel a même été garçon d’honneur lors de la cérémonie.

Les deux Gatinois.e.s, maintenant âgé.e.s de 35 ans, se connaissent depuis le début du secondaire et font partie des mêmes cercles d’ami.e.s. Audrey et Daniel ont 15 ans lorsqu’ils forment un couple. Une relation qui durera deux ans.

« Dan était mon premier chum et j’étais sa première blonde », se souvient Audrey.

Les deux ex ne demeurent toutefois pas ami.e.s dès le premier jour de leur rupture, puisque la jeune femme est alors tombée amoureuse d’un autre gars, ce qui jette un froid entre eux. Mais progressivement, les circonstances font qu’ils recommencent à se voir et deviennent amis.

« Daniel dînait chez moi, on allait au cinéma ensemble. On était inséparables, raconte Audrey. On était tout le temps ensemble, même si j’avais un nouveau chum. Nos amis de l’époque ne comprenaient pas trop. »

Puisqu’elle est honnête avec son nouveau copain, ce dernier n’est pas perturbé par la situation, et après quelque temps, Daniel et lui deviennent même amis. « On écoutait des films ensemble les vendredis soirs et parfois, je passais le week-end avec eux », relate Daniel.

« J’ai déjà eu des ex qui trouvaient ça un peu bizarre », dit cependant Audrey.

Ils n’étaient pas nécessairement jaloux, mais je devais faire plus attention et les rassurer. Audrey Alie

Josée Jacques souligne que de maintenir ce lien peut en effet ne pas être simple. « Ça prend des gens qui ont confiance en eux et dans leur relation. » D’un côté, le nouveau partenaire doit s’adapter à la réalité relationnelle d’une personne qui reste amie avec son ex et, de l’autre, cette personne doit accueillir les insécurités de son nouveau partenaire. La clé est donc la transparence.

De toute façon, quand on a besoin de cacher quelque chose, c’est qu’on n’assume pas, et on peut se demander dans ce cas pourquoi on voit encore son ex. Josée Jacques, psychologue et auteure

Un besoin de découverte

Andrée-Julie Tardif n’est pas allée au mariage de son ex ; en revanche, elle est la marraine de sa petite fille et celui-ci est le parrain de ses jumelles.

Elle a elle aussi rencontré son ex-copain à l’adolescence, à l’époque où ils habitaient en Alberta. « On est tout de suite devenus meilleurs amis en 7e année, puis on a commencé à sortir ensemble vers l’âge de 18 ans », raconte Andrée-Julie.

Le couple déménage par la suite au Québec pour étudier, mais à l’âge de 25 ans, la jeune femme décide de rompre. « Naïve comme j’étais, je voulais vivre plein d’autres relations avant de me marier avec lui. »

Dans ma tête, c’était clair qu’on allait revenir ensemble, puisque c’était mon âme sœur. Andrée-Julie Tartif

Or, elle déchante rapidement : tandis qu’elle va vivre à Toronto pour le travail, son ex rencontre une autre femme avec qui il se marie et a un premier enfant. Même si elle est heureuse avec son chum de l’époque, Andrée-Julie ressent alors un pincement au cœur, car elle réalise qu’ils ne reviendront jamais ensemble.

N’empêche, la jalousie ne fait pas partie de l’équation, et après une pause d’un an ou deux afin de faire le deuil de leur relation, ils reprennent contact « naturellement ». Une initiative de son ex, précise-t-elle, qui refuse que sa nouvelle partenaire parle en mal d’elle et vice-versa.

« Aujourd’hui, on est encore très proches. Je dirais même que c’est la personne avec laquelle j’ai été le plus proche dans ma vie. On a une incroyable chimie », soutient Andrée-Julie, qui considère son ex comme un membre de sa famille.

Connaître les intentions de l’autre



Malgré les cas susmentionnés, la psychologue Josée Jacques constate après plus de 30 ans de consultations que seule une minorité de gens réussit à préserver des relations satisfaisantes et non blessantes avec leurs ex.



Elle ajoute qu’il est important de savoir pourquoi on souhaite maintenir cette relation d’amitié avec son ex et de bien connaître les intentions de l’autre, au cas où notre ancien partenaire est toujours amoureux ou souhaiterait avoir encore des relations sexuelles avec nous.



« C’est rare, les gens qui sont capables de distinguer le volet sexuel du volet affectif, parce qu’il y a du relationnel dans les deux », conclut-elle.