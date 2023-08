Une «blind date» avec une intelligence artificielle, ça vous dit? 

Prémonitions : Les voix, une œuvre d’art public conçue par Nicolas Grenier, permet d’interagir avec une intelligence artificielle. Jusqu’au 16 septembre, on peut en faire l’essai à la Galerie PVM de Place Ville Marie.

Dans une salle à l’éclairage tamisé, deux fauteuils se font face. Sur l’un, un.e comédien.ne portant des lunettes fumées attend les visiteur.euse.s. Sur l’autre, on peut s’asseoir et prendre le microphone sur la table devant soi pour interroger une intelligence artificielle (IA).

Si les questions sont directement transmises à l’IA GPT-4 via le microphone, les réponses sont prononcées par l’interprète, puisqu’elles sont retranscrites dans ses lunettes.

Métro a tenté cette expérience particulièrement déstabilisante.

Une entité hybride

En plus de poser des questions à notre journaliste, l’IA/interprète s’adressait à lui en utilisant des sobriquets comme « mon coco » ou « mon cœur », rendant encore plus flou la distinction entre l’humain et la machine. Qui nous parle vraiment, l’interprète ou l’IA?

Les deux, répond le concepteur de l’œuvre, Nicolas Grenier.

« L’interprète s’approprie le texte et au fur et à mesure. Parfois, il improvise des mots, parfois non. Ça dépend des circonstances. »

C’est cette ambiguïté qui rend l’expérience intéressante, considère l’artiste, ajoutant que la contribution de l’interprète est par moments inévitable, selon les questions posées. Par exemple, si l’on demande pourquoi l’interprète a mis un chandail blanc, il n’y a que lui qui peut répondre, pas l’IA, qui a d’ailleurs été programmée pour laisser de la place à l’interprète.

L’IA a de plus été créée avec différentes personnalités qu’on choisit au hasard avant de commencer l’expérience. « Il y a 10 personnalités différentes et chacune répond à sa manière. »

« Ensuite, il y a un paragraphe qui décrit le contexte et explique à l’IA qu’elle n’est pas ChatGPT, mais qu’elle est une voix dans une installation artistique à Montréal », poursuit Nicolas Grenier.

Ce paragraphe indique également à l’IA qu’elle est une entité hybride, c’est-à-dire une IA incarnée par un humain, précisant que si on lui pose des questions sur sa nature humaine, ses sentiments, son corps, elle doit laisser l’interprète répondre.

Comme une course à l’armement

On n’a jamais autant parlé d’IA que depuis cette année. Si cette technologie fascine, elle déstabilise aussi, voire inquiète certaines personnes.

Ce qui fascine pour sa part Nicolas Grenier, c’est la variété des interactions du public avec son installation.

« Il y a 25 % des visiteurs qui ont une bonne connaissance et qui savent engager des conversations vraiment en profondeur. Il y a aussi une catégorie de gens qui viennent et qui ont vraiment l’impression que c’est juste un humain qui leur répond. Ils ne se rendent pas du tout compte de la partie intelligence artificielle et ça, ça fait un peu peur, honnêtement. Les humains, on est assez facile à flouer. »

Enfin, il y a des gens qui consultent l’IA comme un oracle, raconte Nicolas Grenier.

Craint-il que l’IA ait un impact négatif sur sa pratique?

« Je m’en inquiète énormément, admet l’artiste. À l’origine du projet en 2021, ChatGPT n’était pas encore disponible. L’objectif était donc de rendre l’IA accessible au public afin qu’il réalise ce qui était en train de se passer. »

Ce qu’appréhende Nicolas Grenier, c’est que la maximisation des profits des entreprises guide en priorité les orientations et le développement de cette technologie.

« C’est un peu comme une course à l’armement où l’on cherche à développer l’IA la plus puissante le plus vite possible, parce que ça représente des intérêts financiers gigantesques, soutient-il. C’est ça qui m’inquiète vraiment. J’ai peur que ce soit au détriment pas juste des artistes, mais des gens en général. »

Si les IA étaient conçues par des organisations sans but lucratif, cela l’inquiéterait beaucoup moins, conclut-il.