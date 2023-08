Sarahmée et Les Louanges font les Fêtes de Lachine

Les artistes Sarahmée et Les Louanges font partie de la programmation musicale de la 44e édition des Fêtes de Lachine, événement qui aura lieu le 19 août au parc LaSalle.

Animée par la comédienne et humoriste Julie Fortin, la soirée commencera dès 17h30 avec l’Orchestre Chaabi de Montréal, qui proposera un répertoire de chansons populaires algériennes. Ce spectacle sera suivi à 19h par une performance de Sarahmée, qui était en spectacle le week-end dernier au festival Osheaga. Les festivités se concluront avec Les Louanges à 20h30.

« Cette année, la programmation des Fêtes a été bonifiée pour le plaisir de tous, déclare par voie de communiqué la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic. Des spectacles de grande qualité s’ajoutent en soirée pour couronner une journée d’activités familiales bien remplie. »

Ainsi, en plus de pouvoir déguster des plats préparés par des restaurateurs locaux, plusieurs animations familiales et sportives sont proposées en après-midi.

Jeux gonflables, activités de kermesse, maquillage et party pour les adeptes de planche à roulettes amuseront petits et grands à partir de 13h. Un camion simulateur de fumée du Service de sécurité incendie de Montréal sera également sur les lieux et le spectacle jeunesse Avant de devenir un arbre fera découvrir aux enfants le parcours d’une artiste en devenir.

Différents organismes lachinois organisent également des activités durant les Fêtes de Lachine, notamment un atelier d’art urbain, un tournoi de balle donnée du 17 au 20 août ainsi qu’un match avec d’anciens Expos le 20 août à 13h.

Les festivités sont gratuites. En cas de pluie ou d’orage, elles seront annulées.