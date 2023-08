Une fin de semaine chargée sur les routes de Montréal

Montréal se prépare à une fin de semaine animée avec plusieurs événements majeurs, combinés à d’importantes entraves routières qui risquent de compliquer les déplacements dans la métropole.

Les entraves à surveiller:

Pont de l’Île-aux-Tourtes : En raison des travaux de bétonnage de poutres de rive, une voie sur deux sera fermée en direction de Montréal du vendredi 22h jusqu’à lundi 5h.

: En raison des travaux de bétonnage de poutres de rive, une voie sur deux sera fermée en direction de Montréal du vendredi 22h jusqu’à lundi 5h. Échangeur Saint-Pierre : La bretelle menant de la route 138 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest sera inaccessible de samedi minuit à lundi 5h.

: La bretelle menant de la route 138 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest sera inaccessible de samedi minuit à lundi 5h. Autoroute 13 à Laval : Plusieurs entraves sont à prévoir. L’autoroute sera notamment complètement fermée en direction nord entre la sortie 12 et l’entrée de l’autoroute 440 samedi de minuit à 6h, puis dimanche de 6h à 23h.

: Plusieurs entraves sont à prévoir. L’autoroute sera notamment complètement fermée en direction nord entre la sortie 12 et l’entrée de l’autoroute 440 samedi de minuit à 6h, puis dimanche de 6h à 23h. Autoroute 440 : La direction ouest sera fermée entre la sortie 24 et l’A-15 de vendredi 19h à samedi 5h, avec une fermeture partielle de samedi 19h à dimanche 5h.

: La direction ouest sera fermée entre la sortie 24 et l’A-15 de vendredi 19h à samedi 5h, avec une fermeture partielle de samedi 19h à dimanche 5h. Route 335 à Laval : Une fermeture complète dans les deux sens est prévue entre les boulevards Dagenais et des Laurentides de vendredi 22h à lundi 5h.

Environ 185 000 déplacements par jour sont attendus, estime la Ville de Montréal, en grande partie en raison d’événements comme les concerts de Metallica au Stade olympique, les célébrations de Fierté Montréal et le festival îleSoniq, pour n’en nommer que quelques-uns.

La Ville encourage vivement les automobilistes à planifier leurs déplacements et à privilégier les transports en commun, en particulier le métro. La Société de transport de Montréal (STM) a également averti les voyageurs d’une augmentation possible de l’achalandage, notamment autour des stations Pie-IX et Viau pendant les concerts de Metallica.

Pour ceux qui doivent se déplacer, envisagez d’utiliser les transports en commun ou le covoiturage comme solutions de remplacement à l’auto solo.