Terrasse, cocktails et bonne bouffe sur la Rive-Sud 

Le petit dernier des Enfants Terrible offre sa terrasse avec vue panoramique sur le nouveau Solar Uniquartier.

Le soleil rougeoyant darde ses rayons au-delà de la grande Place de la gare jusqu’au pied de la terrasse de la brasserie. Comme une boule de feu flottant en apesanteur, il offre une prise de vue de toute beauté aux amateurs de photographie. Une opportunité que nos voisins de table «instamagrables» n’hésitent pas à saisir à coup de poses étudiées et de selfies.

Il faut reconnaître que, entre le soleil incliné vers le couchant, la grande place en forme de feuille pliée et l’architecture avant-gardiste des immeubles d’habitation et de bureaux environnants, l’emplacement de la terrasse des Enfants Terribles est un point d’observation incomparable pour contempler et découvrir le tout nouveau paysage urbain du quartier Solar.

Situé à Brossard, de l’autre côté de l’autoroute 10, en face du Quartier Dix30, Solar est le premier quartier au Québec spécialement pensé et conçu pour vivre, travailler et se divertir dans un même lieu. Il n’est donc pas surprenant que les Enfants Terribles aient décidé de s’y installer. Parce que l’art de concilier la vie, le travail et le plaisir reflète les valeurs de cette entreprise familiale qui célèbre ses 15 ans cette année.

Quinze ans, six restaurants, une seule et unique recette. Les ingrédients: des plats simples et savoureux (Fish & chips de morue de l’Atlantique, Pappardelles aux champignons…), de grands classiques revisités (Tatare de boeuf, Confit de canard, Saumon poêlé…), un soupçon d’inventivité (Poutine à la joue de bœuf braisée, Ribs de bison…), une belle carte des vins, et un service impeccable.

À deux pas de la gare du REM

Évidemment, on ne pense pas à tout ça au moment de survoler la carte des cocktails, attablé à la terrasse, à l’ombre d’une pergola amovible, à l’abri du soleil rougeoyant. Ni à la somme de travail que représente l’ouverture d’un nouveau restaurant dans un nouveau quartier au moment même où ce dernier est en train de s’élever du sol. À l’image du REM, le Réseau express métropolitain et la gare autour de laquelle s’articule le projet du quartier Solar. Toutes ces petites choses qui, mises ensemble, ajoutent un cachet distinctif à cette brasserie des Enfants Terribles. Comme les plants de basilic, de sauge et de petits piments cultivés sur la terrasse par les membres de l’équipe, entre les nombreuses plantes et autres fleurs qui enjolivent l’espace vert qui borde le restaurant.

Le temps de commander un Mojito D’Outremont (Havana Club anejo reserva, sirop d’érable, menthe, lime, soda) et un Coco Love (Portage London dry, apéritif Les Îles, lime, Comptonie voyageuse), une visite de l’intérieur s’impose comme une évidence. La devanture, déjà. Impressionnante avec ses immenses baies vitrées qui illuminent la salle à manger, où trône majestueusement un grand bar surplombé d’écrans plats faits sur mesure pour les amateurs de sports.

L’accueil, ensuite. Souriant, aimable et courtois. Une denrée rare de nos jours. La déco, enfin. Un savant mélange de moderne et de classique dans lequel de grandes plantes vertes se fondent harmonieusement au bois et à l’acier, ce qui met bien en valeur la grande cave à vins toute vitrée. Une note sur la musique de fond avant de clore la visite: douce et légère, en aucun moment intrusive.

De retour sur la terrasse, les cocktails dégustés, le menu consulté et les plats commandés, il ne reste plus qu’à patienter en s’enivrant du sentiment de découverte que suscite ce quartier avant-gardiste. L’impression d’être ailleurs. Dans un autre pays. À vingt minutes de REM du centre-ville de Montréal. Agréablement surprenant.

Les plats sont arrivés sous les derniers feux du soleil et l’on s’est régalé d’une cuisine de qualité servie dans un cadre agréable et convivial. Fidèle à l’esprit chaleureux et un peu turbulent de la grande famille des Enfants Terribles.

