Montréal se trouve en 16e position parmi les 100 villes «les plus connectées» dans le monde.

Le groupe Easypark a publié mercredi l’Indice des villes les plus connectées de 2017. Celui-ci retrace les municipalités qui ont fait plus pour être sacrée «ville intelligente». Dix-neuf facteurs ont permis de mesurer l’avancée des villes, tels que la mise en ligne de services publics, l’offre de wifi public et le nombre de citoyens propriétaires d’un téléphone intelligent, les initiatives en faveur du stationnement intelligent, le transport en commun, les services de partage de véhicules et le recours à des énergies vertes.

La métropole québécoise se retrouve dans le premier quartile du palmarès. La seule ville du Canada qui la devance est Vancouver (11e). En Amérique du Nord, elle est aussi dépassée par Boston (5e) et San Francisco (7e).

Les forces de Montréal touchent le stationnement intelligent, les transport en commun et le recours à des énergies vertes.

Le peloton de tête est dominé par des villes européennes, comme Stockholm, Zurich, Amsterdam, Genève, Berlin et Hambourg. Copenhague occupe la tête de ce palmarès.

Palmarès des villes intelligentes