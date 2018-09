À l’approche des élections générales du 1er octobre, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu des enjeux de chacune des circonscriptions de l’île. Aujourd’hui: Hochelaga-Maisonneuve.

Bastion péquiste depuis sa formation, en 1988, la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve pourrait bien tomber dans le camp de Québec solidaire (QS) au scrutin de lundi.

Avec sa forte proportion d’électeurs francophones et ses racines ouvrières, le comté est depuis longtemps un terreau fertile pour les idées progressistes et indépendantistes. C’est aussi l’une des circonscriptions les plus jeunes de la province, avec un âge moyen de 38,4 ans.

Cela n’est peut-être pas étranger à la récente montée des solidaires.

Après avoir obtenu son premier mandat en 2008 avec 54% des votes et 6415 voix de majorité, la députée péquiste Carole Poirier a vu son avance fondre comme neige au soleil lors des deux dernières élections générales.

En 2014, sa priorité sur le candidat de QS Alexandre Leduc, qui se présente contre elle pour une troisième fois, n’était plus que de 1112 voix.

La troisième fois sera-t-elle la bonne pour Québec solidaire?

«Ça va bien, on travaille fort, se contente de répondre le syndicaliste de profession lorsqu’on le questionne sur ses chances de l’emporter. La réponse est bonne sur le terrain. On n’arrête pas de travailler, ça se peut que ce soit très serré ici.»

La plus récente projection du blogue QC125 donne près de 40% des voix et une avance de 10 points au candidat solidaire sur son adversaire péquiste.

La députée sortante ne baisse pas les bras pour autant.

«Moi, j’ai des réalisations que je présente aux citoyens. Je ne leur parle pas de Québec solidaire, je parle de ce que j’ai fait dans le quartier, insiste Mme Poirier, qui est à la recherche d’un quatrième mandat. Et je dis aux gens: continuez à me faire confiance parce qu’on va continuer à avancer avec le Parti québécois.»

L’ancien bras droit de Louise Harel mise sur son bilan pour conserver la faveur des électeurs, notamment la rénovation des trois écoles vétustes de la rue Adam, la construction de deux centres de la petite enfance et, surtout­, l’arrivée de cinq jeunes médecins au CLSC local, un besoin criant dans le quartier.

Elle fait également de la lutte à l’itinérance et de l’amélioration des transports en commun des priorités pour un éventuel quatrième mandat.

«J’ai toujours imaginé mon travail en partenariat avec les organismes et les partenaires du quartier, explique-t-elle. Un député, ça ne fait pas la chose tout seul. Je suis toujours dans un sentiment positif. Mon but, c’est de trouver des solutions aux problèmes qu’on vit et de trouver des consensus ensemble, avec les partenaires. Mon travail de députée est de porter ensuite ces consensus.»

Du côté de QS, on se garde bien d’attaquer le bilan de la députée sortante, qui bénéficie d’un large capital de sympathie.

«Les gens d’Hochelaga-Maisonneuve s’attendent à ce que leur député mette des heures, et jamais je ne vais nier que Mme Poirier a mis des heures, au contraire, soutient Alexandre Leduc. Cela dit, un député, ça vient avec un parti et un bagage de propositions, de visions. C’est ma plus grande révélation depuis le début de la campagne: beaucoup de gens qui ont voté pour le PQ dans les années 1970 retrouvent avec Québec solidaire cet engouement, cet élan qui menait le Parti québécois à ses débuts et qui s’est effrité avec le temps.»

Alexandre Leduc met aussi de l’avant les éléments de la plateforme nationale de QS qui, selon lui, pourraient améliorer la qualité de vie des habitants d’Hochelaga-Maisonneuve : ouverture des CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, salaire minimum à 15$ l’heure et investissements majeurs dans les infrastructures.

Il promet également de prolonger le futur SRB Pie-IX vers le sud, jusqu’à la rue Notre-Dame. Le tracé actuel s’arrête à la station de métro Pie-IX.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) sont représentés respectivement par l’ancien attaché de presse du ministre Martin Coiteux, Julien Provencher-Proulx, et par la stratège marketing, Sarah Beaumier, qui ont tous deux fait de l’accessibilité aux soins de santé leur principal cheval de bataille.

Candidats 2018

Mathieu Beaudoin (Parti conservateur)

Sarah Beaumier (CAQ)

Alexandre Leduc (QS)

Carole Poirier (PQ)

Julien Provencher-Proulx (PLQ)

Michel Welt (NPD-Québec)

Résultats 2014