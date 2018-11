Plus de 5,3 millions de déplacements ont été effectués en vélo en libre-service dans la métropole en 2019, selon des chiffres publiés mardi par BIXI Montréal.

Les statistiques d’utilisation «record» représentent une hausse de 11,3% des déplacements en vélo BIXI par rapport à l’an dernier. L’organisation à but non-lucratif qui gère le service de vélo en libre-service a rapporté que le taux d’achalandage ne cesse de croître, année après année.

La présidente de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley, s’est dite fière mardi du chemin parcouru. «En bonifiant l’expérience-client et en continuant d’innover (…) BIXI Montréal a prouvé sa capacité à se renouveler», a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Depuis son lancement en mai 2009, environ 1,3 million de Montréalais ou de touristes ont effectué quelque 38 millions de déplacements, selon des chiffres de l’organisme. Avec la croissance de la congestion routière et le débat public sur les enjeux environnementaux, un tel service de vélo-partage «s’avère plus pertinent que jamais», selon la présidente de BIXI Montréal.

«Nouveaux produits, mise en place d’un service de ventes corporatives plus populaire que jamais, projets pilotes de vélos électriques et de BIXI laser pour la sécurité des clients, nouvelles tarifications avantageuses et déploiement d’un système de paiement OPUS liant le transport en commun et le vélo-partage, voilà quelques exemples qui démontrent la vitalité de BIXI au cours des 5 dernières années.» – Marie Elaine Farley, présidente de BIXI Montréal.

La 10e saison d’utilisation des vélos publics prendra fin jeudi soir à minuit dans la métropole.

Du nouveau en 2019

La Ville a annoncé, au début août, que le réseau BIXI «s’agrandira» dès 2019. Concrètement, ce sont 60 nouvelles stations, 2625 points d’ancrage et 1000 vélos de plus qui seront mis en service dès le printemps prochain. Ces ajouts permettront à BIXI Montréal de rejoindre les arrondissements de Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard. Les emplacements finaux des nouvelles stations seront déterminés en collaboration avec les autorités municipales.

Depuis Los Angeles, où elle mène une mission pour le cinéma montréalais jusqu’au 15 novembre, la mairesse de Montréal Valérie Plante a estimé, dans une déclaration écrite, que BIXI s’inscrit au cœur des plans d’avenir de la métropole. «Ça fait partie intégrante des stratégies de promotion des modes de transport actifs visant la diminution des gaz à effet de serre et contribuant à une meilleure qualité de vie», a-t-elle avancé.

Elle a ajouté que les investissements de 15M$, annoncés plus tôt par la Ville, pour la mise en chantier de 48 projets de développement de voies cyclables et la mise à niveau du réseau existant rendra l’expérience cycliste «plus sécuritaire et convivial».

En 2017, Montréal est devenue la première ville américaine à implanter un système de paiement liant le transport en commun au vélo-partage, par le biais de la carte Opus et des stations intelligentes. Depuis, le nombre d’achats BIXI-Opus a doublé, selon les chiffres de BIXI Montréal. Le nouveau tarif réduit pour les étudiants et les personnes âgées a rejoint quelque 15 000 usagers, ajoute-t-on.