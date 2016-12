En effet, en ce temps de Noël qui amènera aux enfants des quantités souvent trop énormes de jouets sous les branches des arbres verts, Santé Canada réitère quelques mesures de sécurité à prendre pour éviter les accidents. L’une d’entre elles, au bonheur de certains parents qui invoqueront cet argument peut-être un peu trop vite, concerne le bruit émis par certains jouets sonores. Un enfant qui joue souvent et longtemps avec un jouet très bruyant pourrait endommager son ouïe. S’il faut crier pour se faire entendre, le jouet est déconseillé par Santé Canada qui suggère plutôt de choisir ceux munis d’un volume ajustable.

Ballons, piles et aimants

Certains objets auxquels on ne pense pas toujours sont extrêmement dangereux pour les enfants. Les piles (les petites piles de même format que celles pour les montres) et les aimants en font partie. Si avalés, ils peuvent provoquer de très graves blessures et même la mort. La vigilance est de mise avec ces objets. Les compartiments à piles des jouets doivent être vérifiés régulièrement afin de s’assurer qu’ils ne puissent être ouverts par les enfants. De même, les aimants ne doivent pas se détacher facilement des jouets qui les supportent.

Les ballons en latex, si jolis et attrayants, et en apparence inoffensifs, comportent aussi des risques pour les tout-petits. Santé Canada rapporte plusieurs décès d’enfants qui ont ingéré des morceaux de ballons éclatés. Ces morceaux peuvent obstruer les voies respiratoires. Il est donc recommandé de se servir de ces ballons comme décoration, et non comme jouet, et de les garder hors de la portée des enfants.

Petits objets et grandes bouches

Parmi les autres conseils à prendre en considération, il y a celui de la vérification des jouets dont certains petits morceaux peuvent provoquer des étouffements. Toujours s’assurer que le jouet convient à l’âge, et que ses pièces sont bien fixées. La prudence est également de mise avec les objets munis d’une corde assez longue pour s’entourer autour du coup.

Des enfants et des parents vigilants

Si bien informés, les enfants peuvent aussi participer à leur sécurité. Lorsqu’ils déballent leurs boîte, les parents gagneraient à leur montrer comment se servir de leur jouet de manière sécuritaire. Et même si la fièvre des Fêtes fait souvent perdre la tête à travers la multitude de cadeaux, il est recommandé de retirer et de jeter rapidement tout emballage de jouet (sac, plastique, mousse, broches, attaches, de même que les pellicules de plastique qui recouvrent temporairement les miroirs), pour éviter les mauvaises surprises et n’en garder que des bonnes.