Pour la première fois de sa carrière, Julia Roberts tiendra le haut de l’affiche d’une série, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Today Will Be Different est adaptée du dernier roman de Maria Semple. L’auteure américaine, qui a déjà travaillé pour le petit écran, notamment sur le plateau de comédies comme Arrested Development, participera à l’écriture.

La star hollywoodienne y tiendra le rôle d’une femme qui ne passera pas la journée qu’elle s’était imaginée passer au réveil. Alors qu’elle avait décidé d’effectuer des tâches qu’elle remet sans cesse au lendemain, elle sera perturbée par son fils malade, un mari errant et un collègue.

Julia Roberts participera aussi à la production de cette série, via sa bannière Red Om Films, aux côtés de la société Annapurna Pictures. Aucune chaîne n’est encore associée au projet.