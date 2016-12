2016 se termine très bientôt et il faut absolument fêter ça en grand. Mais comment? Chaque année, c’est la même histoire. Que peut-on faire les 30 et 31 décembre pour garder un souvenir mémorable de 2016? Montréal grouille tellement d’activités de tous genres que rester chez soi et regarder le Bye Bye est pratiquement un sacrilège. Voici cinq suggestions de sorties qu’on ne regrettera pas…

1. Alors on danse

Une danse continue risque d’envahir le Lion d’Or avec la soirée Speakeasy Electro Swing. Au menu : un cours de swing, des escapades clownesques de Cirquantine et Krin Haglund, une performance burlesque de Cœur de Lyon et un spectacle des Royal Pickles. Question de faire descendre toute la nourriture engouffrée pendant le long congé, il n’y a rien de mieux.

Cabaret Lion d’Or, 31 décembre, 21 h, 35 $ (prévente) et 40 $ (porte), lepointdevente.com

2 . S’envoyer en l’air

Qui ne voudrait pas défoncer l’année dans le ciel? C’est dorénavant possible, car le Sommet Place Ville-Marie ouvre ses portes au public. En plus d’avoir une vue imprenable sur les feux d’artifice du Vieux-Port, on pourra festoyer dans les nuages pour mieux oublier 2016. En prime, le restaurant Les Enfants Terribles sera ouvert pour régaler les fringales de dernière minute. C’est ce qu’on appelle s’envoyer en l’air à peu de frais.

L’Observatoire Au Sommet Place Ville-Marie, 31 décembre, 22 h, 10 $ à la porte, (514) 544-8200

3. Montréal en Fêtes

Il y aura foule au Party du Nouvel An de Montréal en Fêtes. C’est normal, Louis-Jean Cormier, Alex Nevsky, Bernard Adamus et leurs amis réchaufferont le cœur des gens présents en leur rappelant que de bonnes chansons authentiques qui viennent des tripes peuvent cicatriser tous les maux. L’idéal pour communier avec la masse, se faire éblouir à minuit par les lumières dans le ciel, multiplier les rencontres insoupçonnées et partir 2017 du bon pied.

Quai Jacques-Cartier, 31 décembre, 19 h, gratuit, montrealenfetes.com

4. La Veillée de L’Avant-Veille

C’est devenu une tradition du temps des Fêtes. La Veillée de l’Avant-Veille célèbre son 20e anniversaire en réunissant quelques-uns des groupes folk et trad les plus rassembleurs. Le Vent du Nord et De Temps Antan fouleront la scène pour souligner les 40 ans de bons et loyaux services de la Bottine Souriante, qui fera aussi une prestation. C’est le moment de retourner aux sources, celles des réunions chaleureuses et des rigodons sans fin où on peut sortir son côté ludique en toute impunité.

Métropolis, 30 décembre, 20 h, 40 $, leventdunord.com/la-veillee

5. Fin d’année électro

Pratiquement tous les clubs de Montréal offrent des soirées festives avec des groupes réputés, des DJ chevronnés, des éclairages atypiques et de l’alcool qui coule à flots. Dans le lot, on voudra faire un tour au Newspeak pour se laisser aller sur les impulsions de quatre artistes électros, dont Zimmer, qui ne peut que séduire par sa touche mélancolique et son sens inné de la mélodie. Surtout que ce n’est vraiment pas cher, ce qui permet de faire plein de choses intéressantes avant et après.

Newspeak, 31 décembre, 22 h, 10 $, iloveneon.ca/cherokee