Très peu d’éléments ont été annoncés autour du prochain film de Matthew McConaughey et d’Anne Hathaway. L’histoire, qui demeure assez mystérieuse, tournera autour d’un capitaine d’un bateau de pêche hanté par son passé.

Le tournage devrait commencer cet été sous la houlette de Steven Knight, scénariste des films Allied (de Robert Zemeckis) et Eastern Promises (de David Cronenberg) et créateur de la série avec Tom Hardy Taboo. Serenity sera son troisième long métrage en tant que réalisateur, après Redemption et Locke, films sortis respectivement en 2013 et en 2014.

Avec sa voix actuellement «à l’affiche» dans le film d’animation Sing, Matthew McConaughey se retrouve aussi au cinéma ces jours-ci dans Gold. Il est attendu dans La tour sombre, adapté du récit de Stephen King. Anne Hathaway sera pour sa part de la distribution du film de science-fiction Colossal, en attendant la sortie d’Ocean’s Eight, prévue en 2018.