Le 23 août 1973, Jan Erik Olsson, un évadé de prison, tente de commettre un braquage dans une banque de Stockholm et prend en otage quatre employés. Après six jours de négociations avec les forces de l’ordre, les otages sont libérés.

Mias ces derniers, contre toute attente, s’interposent entre leur ravisseur et la police. Par la suite, ils refusent de témoigner contre lui et lui rendent même visite en prison. L’une des otages, Kristin, aurait même développé des sentiments amoureux pour Jan. Ce fait divers est resté connu pour avoir donné naissance au terme psychiatrique « Syndrome de Stockholm ».

Les rôles d’Ethan Hawke et de Noomi Rapace n’ont pas encore été annoncés. Le tournage débutera en avril sous la direction de Robert Budreau. Ce dernier a déjà dirigé l’acteur américain dans son précédent film, Born to Be Blue. Ethan Hawke y campait le musicien Chet Baker.