Les hôtels Meliá Cuba offrent une escapade magique aux enfants

Des 27 hôtels de Meliá à Cuba, 16 accueillent les familles, offrant aux enfants et aux jeunes de cœur des escapades remplies de plaisir. Ces hôtels variant en fonction des intérêts de chacun, sont situés sur les plages les plus populaires de Cuba. Ils proposent en autres, sports, arts plastiques et ateliers de cuisine aux enfants, où des moniteurs professionnels et bilingues les accompagnent pendant la journée. Les 4 marques de la chaîne hôtelière Meliá à Cuba, soit Paradisus, Meliá, Sol et Tryp, proposent une diversité d’hôtels conçue en pensant aux différents budgets des familles.

Prochain arrêt: le paradis

Les familles peuvent se gâter au Paradisus Varadero Resort & Spa grâce à l’ouverture récente d’une nouvelle section qui leur est réservée. On y retrouve 284 suites juniors et suites des plus modernes – ceux et celles qui sont en quête de grand luxe seront impressionnés – dont 40 ont un accès direct à la piscine et à une terrasse-jardin privée. Cette section compte des bars, des piscines ainsi que trois restaurants gastronomiques exclusifs. Fait important, les clients réservant une chambre Family Concierge ont priorité sur les réservations dans les six restaurants de la section régulière de l’hôtel. Pour assurer le bonheur des petits autant que celui des grands, un club pour les bébés et un autre pour les enfants ainsi qu’une salle de jeux ont été aménagés. Pour aider les familles à obtenir leurs réservations et les services qu’elles désirent pendant leur séjour, et pour qu’elles en profitent pleinement, un concierge leur est dédié. Les suites familiales à la section régulière du Paradisus Varadero ainsi que les suites à deux chambres Family Concierge conviennent aux familles plus nombreuses. Le YHI Spa à cet hôtel est aussi à découvrir, avec des forfaits mamans-fillettes, de même que des traitements exclusifs Watsu.

Pour ne pas être en reste, le Meliá Peninsula Varadero offre une section familiale sans pareille, avec des clubs pour les bébés et les enfants, une piscine pour les enfants, une salle de jeux et des suites familiales pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Du plaisir pour tout le monde

Les familles multigénérationnelles sont bien reçues au Meliá Las Dunas de Cayo Santa María, puisqu’on y trouve une section plus tranquille pour les adultes et un autre plus animée pour les familles où il y a une piscine réservée aux enfants de même que des clubs pour les bébés, les enfants et les ados.

L’hôtel propose aussi un YHI Spa, une salle d’entraînement à la fine pointe, un mur d’escalade et quatre terrains de tennis. Sur la plage entourée de jardins luxuriants, se trouve un pavillon mariages tout blanc ce qui en fait l’endroit rêvé pour les mariages ou pour renouveler ses vœux.

Situé directement sur la plage de Cayo Coco, le très moderne Meliá Jardines del Rey propose un programme complet d’activités, six restaurants, 7 piscines entourés de jardins somptueux.

Les amoureux de la mer seront charmés par cette plage qui a été élargie et améliorée. Pour ceux et celles qui préfèrent des vacances plus actives, ils aimeront l’ambiance conviviale qui s’y retrouve ainsi que le club pour enfants, une salle de jeux de même qu’une piscine réservée aux enfants, un choix judicieux pour les familles.

Plus loin sur le littoral, à Holguín, l’hôtel Sol Río de Luna y Mares fait face à l’eau turquoise et à la magnifique plage Esmeralda. Il est niché dans des jardins luxuriants et à quelques pas seulement du plus impressionnant aquarium de Cuba, un emplacement à couper le souffle. Visitez meliacuba.com pour explorer ces hôtels et découvrir ces sites extraordinaires.