Nous vivons désormais dans un monde ultra-connecté. Nous réalisons des achats en ligne, nous gérons notre agenda à distance et nous trouvons même l’amour du bout des doigts. En somme, nous pouvons presque tout faire au même endroit sans bouger et même sans toucher à quoi que ce soit.

Des plantes heureuses

Votre maison est jalonnée de plantes à l’agonie que vous oubliez d’arroser ou elles meurent lentement pendant vos voyages? Remédiez à la situation grâce au jardin connecté Parrot Pot. Il s’agit d’un pot muni de quatre capteurs intégrés permettant de recueillir des données, directement dans votre téléphone intelligent, sur l’ensoleillement, le taux d’engrais, la température et l’humidité du sol. Le plus merveilleux dans tout ça: il arrose vos plantes jusqu’à un mois pendant vos déplacements et il s’adapte quotidiennement selon les besoins de vos végétaux. Partez l’esprit tranquille et revenez à la maison avec des plantes en pleine forme !

Un portefeuille bien rempli

Vos notions en investissement laissent à désirer et vous laisseriez bien quelqu’un d’autre s’occuper de faire fructifier votre argent? Avec Portefeuille futé BMO, vous pouvez désormais faire des placements sans effort tout en économisant sur les frais de gestion. Vous n’avez qu’à décider d’un montant, aussi bas que 5000$, répondre à un questionnaire en ligne, laisser Portefeuille futé vous allouer un des cinq portefeuilles de FNB correspondant à votre profil d’investisseur, puis relaxer. Une équipe de professionnels s’assurera de garder votre placement aligné avec vos objectifs. Il ne vous reste qu’à suivre l’évolution de sa performance en ligne sur n’importe quelle plateforme mobile, où que vous soyez.

Une litière toujours propre

Se pencher pour ramasser la litière de votre chat adoré est une corvée franchement désagréable, mais pour éviter les odeurs nauséabondes qu’elle dégage, vous n’aviez pas le choix de le faire plusieurs fois par semaine… jusqu’à aujourd’hui. Grâce au Smart Kitty, la litière de votre chat se nettoie par elle-même. Elle s’active dès que votre félin la quitte et un râteau automatisé sépare les impuretés du gravier, et les place dans un panier fermé. Vous n’avez plus qu’à disposer du panier jetable une fois par semaine. Passez plus de temps avec votre matou sans vous soucier des inconvénients.

Lumière d’ambiance

On connaît une panoplie de lampes qu’on adapte à nos besoins grâce à des interrupteurs ou même en claquant des mains, mais connaissez-vous une lampe qui crée une ambiance d’elle-même ? La lampe connectée Romi ressemble à un gros champignon pouvant procurer 16 millions de couleurs de lumières différentes grâce à ses cinq ampoules leds. Elle change de couleur selon des scénarios préconfigurés. Par exemple, dans la chambre d’un enfant qui s’endort, l’éclairage s’adapte selon sa respiration. Lorsque connectée à un téléphone intelligent, elle peut diffuser de la musique de n’importe quelle application et les couleurs varieront selon le style.

Serveur, à boire!

Vous êtes dans un bar bondé et votre verre est vide. Vous devrez quitter votre table et tenter d’attirer l’attention du serveur pendant plusieurs minutes pour obtenir une nouvelle consommation. Ce temps sera bientôt révolu grâce au Smart Cube par Martini, un glaçon connecté capable de détecter la quantité d’alcool dans votre verre. Connecté par Bluetooth à un iPad au bar, le barman est averti lorsque votre verre est vide et il vous en apporte un nouveau sans que vous ayez eu à quitter votre table. Le Smart Cube est aussi muni d’Aerogel, une nouvelle technologie développée par la NASA, qui refroidit votre boisson. Encore en processus d’élaboration, ce glaçon n’apparaîtra malheureusement pas tout de suite dans votre bar de quartier.