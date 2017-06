De nos jours, les nouvelles bourdonnent d’information sur les abeilles domestiques. De tous les aliments que les Canadiens consomment, environ une bouchée sur trois est produite grâce au travail de pollinisation des abeilles domestiques et autres pollinisateurs, et les gens y sont de plus en plus conscientisés.

Tout comme les Montréalais, les abeilles domestiques n’apprécient guère le froid hivernal et le vent. Elles comptent sur une réserve de nectar et de pollen pour passer à travers l’hiver. En nous assurant que les colonies d’abeilles domestiques locales récoltent suffisamment de nectar et de pollen durant l’été, nous leur donnons les munitions pour rester fortes et, ce faisant, elles peuvent polliniser nos récoltes et les rendre saines et fructueuses.

Si nos petites amies et notre écosystème bourdonnant vous passionnent, voyez plus bas cinq façons, à la portée des Montréalais, pour contribuer à leur bien-être.

1. Comprenez l’importance des abeilles domestiques

Les abeilles domestiques sont les meilleures amies des fermiers canadiens et forment avec eux un partenariat fructueux. En effet, les fermiers fournissent aux abeilles domestiques des plantes à fleurs comme le colza, les framboises, le concombre et les pommes et, en retour, les abeilles améliorent le rendement des récoltes en favorisant l’expansion des gousses et la prolifération des graines.

2. Plantez des jardins bourdonnants

Même les petits jardins en milieux urbain et rural peuvent fournir du nectar et du pollen aux pollinisateurs. Précieuses abeilles remet gratuitement une trousse de semences pour souligner la Semaine nationale des semis (5 au 12 juin). Les trousses de semences Jardins bourdonnants contiennent des fleurs sélectionnées en partenariat avec Pollinator Partnership Canada afin d’offrir une ressource alimentaire nutritive aux abeilles domestiques. Ces fleurs d’origine canadienne sont non envahissantes et éclosent à différents moments afin de procurer du pollen et du nectar aux abeilles domestiques et autres pollinisateurs durant toute la saison.

3. Encouragez vos amis et vos voisins à faire la même chose

Encouragez vos amis et voisins à créer un jardin pollinisateur et à commander leur propre trousse de semences Jardins bourdonnants. De plus, en impliquant les enfants dans des activités de jardinage, vous les aidez à comprendre pourquoi les abeilles domestiques et autres espèces pollinisatrices s’avèrent si importantes pour nos communautés.

4. Tendez la main à votre communauté et à vos politiciens

Si vous ne disposez pas d’un espace extérieur pour planter votre propre jardin bourdonnant, vous avez quand même la possibilité d’aider les colonies d’abeilles domestiques. Il suffit de passer le mot pour vous assurer que votre quartier devienne un endroit attrayant pour elles; vous compenserez ainsi votre manque d’espace.

Demandez à vos politiciens locaux de planter des jardins bourdonnants dans les parcs et les jardins communautaires. Parlez aux propriétaires d’entreprises locales et convainquez-les de s’impliquer en plantant des fleurs favorables aux pollinisateurs sur leur patio.

5. Renseignez-vous sur la santé des abeilles domestiques et partagez votre savoir

Les données de Statistique Canada montrent que le nombre de ruches d’abeilles est en hausse au Canada. Cependant, les populations d’abeilles domestiques ont tout de même à relever plusieurs défis afin de maintenir la ruche en santé; elles doivent notamment contrer le manque de sources de nourriture nutritive et leur accès difficile, les maladies, les parasites et le mauvais temps. Les Canadiens peuvent jouer un rôle actif dans la création d’environnements sains pour les abeilles domestiques et autres pollinisateurs en leur fournissant des sources nutritives de pollen et de nectar.

Au cours des deux dernières années, Précieuses abeilles a distribué des semences pour créer près de 70 000 jardins dans tout le Canada. Chaque trousse Jardins bourdonnants contient cinq variétés de plantes à fleurs non envahissantes que tous les pollinisateurs comme les abeilles domestiques adorent!

Inscrivez-vous pour recevoir votre sachet gratuit et aménager votre propre jardin bourdonnant pendant la Semaine nationale des semis du 5 au 12 juin.