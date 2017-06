La recherche d’une salle pour la célébration d’un mariage est sans contredit l’une des étapes les plus importantes et les plus difficiles de la planification du grand jour. En plus de correspondre au thème du mariage, la salle doit être aménagée selon vos besoins et cadrer dans le budget que vous aurez établi.

Voici des suggestions d’endroit et quelques astuces pour dénicher la salle parfaite.

1. Quel type de salle?

En hauteur

Situé au 46e étage de la Place Ville Marie, l’Observatoire dévoile une vue imprenable de la métropole

Le sommet de La Tour du Parc olympique surplombe la ville et ses paysages grandioses.

Le Chalet du Mont-Royal offre un large panorama de la ville et du fleuve Saint-Laurent.

En pleine nature

La Toundra et le Pavillon de la Jamaïque du parc Jean-Drapeau sont en pleine nature, près de l’action de la ville.

L’Espace Lafontaine propose de célébrer dans la nature du parc Lafontaine au cœur du Plateau Mont-Royal.

La compagnie Navark offre une île privée dans le fleuve Saint-Laurent accessible en limousine nautique.

Princière

Le Château Ramezay et ses jardins transportent tous les invités dans une autre époque.

Glamour et magnificence sont offerts au Ritz Carlton Montréal.

Le château du Musée Dufresne-Nincheri propose un décor somptueux du début du XXe siècle.

Urbaine

Situé au bord de l’eau, l’Espace Canal offre un look urbain sans pareil.

L’Espace 360° Montréal est un pavillon de verre sur le toit du Musée Pointe-à-Callière dans le Vieux-Montréal.

Les Entrepôts Dominion se distinguent par leur style industriel et leur grande superficie.

Historique

Au dernier étage de l’Auberge Saint-Gabriel, Le Grenier propose un décor rustique.

L’Hôtel Nelligan est reconnu pour son agencement de modernité et de tradition.

L’Auberge du Vieux-Port offre une ambiance envoutante d’antan.

Restaurant

La décoration grandiose du Beatrice (un arbre qui traverse le restaurant!) offre un cadre enchanteur.

Le style unique du Soupesoup en fait un restaurant de choix pour un mariage.

Reconnu pour sa fine cuisine italienne, le restaurant Sapore permet d’accueillir de nombreux invités.

Inusitée

Ancienne église convertie en salle, le Théâtre Paradoxe propose un décor à couper le souffle.

Aux allures de donjon, la Tour de Lévis offre une ambiance unique au cœur de l’île Sainte-Hélène.

Le Bateau-Mouche permet de naviguer entre romance et intimité sur le fleuve Saint-Laurent.

2. Meublée ou vide?

Au moment de choisir votre salle, prenez soin de vérifier ses équipements et son mobilier. Certaines salles n’offrent que leur architecture, d’autres proposent des installations pour les traiteurs, alors que d’autres sont clé en main.

Évitez les surprises et prévoyez les frais liés à la décoration, aux permis de rassemblement ainsi qu’à la location de mobilier et d’installations audiovisuelles (enceintes, micros, projecteur et jeux de lumière) qui ne sont souvent pas inclus dans le coût initial de location.

3. Payée comptant ou financée?

Plusieurs fournisseurs exigent des dépôts et des paiements par chèque, ce qui nécessite une grande liquidité. Assurez-vous d’avoir tous les fonds nécessaires en économisant le plus possible avant le mariage, ou encore songez à recourir à une ligne de crédit. Ces solutions vous permettront d’obtenir une certaine liquidité et d’effectuer les remboursements selon votre capacité à payer.

En optant pour une Ligne de crédit personnelle TD, vous pourrez emprunter jusqu’à 50 000$ et choisir les versements : un montant minimal, quelques grosses sommes ou encore le solde entier. Cette ligne de crédit est flexible, stable et constitue une option d’emprunt judicieuse pour les dépenses importantes.

La Ligne de crédit sur valeur domiciliaire TD (LDCVD) est quant à elle une option avantageuse pour les propriétaires qui souhaitent utiliser leur domicile comme levier d’emprunt. Plaçant la propriété en garantie, cette ligne de crédit offre un faible taux d’intérêt et permet de choisir les versements mensuels : paiement des intérêts seulement ou encore montants désirés sans frais de remboursement anticipé.

Dans tous les cas, votre salle de rêve est accessible. Bonnes démarches et surtout, félicitations!